Bad Mergentheim.Eine ganz eigenwillige Art des Parkens legte dieser Zeitgenosse mit seinem Pkw am Samstagmorgen in Bad Mergentheim an den Tag. Obwohl es im näheren Umfeld zahlreiche freie Parkmöglichkeiten gab, stellte er kurzerhand seinen Wagen ausgerechnet auf dem Zebrastreifen in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang ab, um Besorgungen zu machen. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019