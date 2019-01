Bad Mergentheim.Mittlerweile ist es Tradition am Deutschorden-Gymnasium geworden, dass die Oberstufenschüler des Literaturkurses ihre Theatererfahrungen mit ihren Mitmenschen teilen. Daher wird auch dieses Jahr wieder in der Aula der Schule am Freitag, 18. Januar, ab 19 Uhr Tschechow aufgeführt werden.

Obwohl die Hälfte des Kurses von Oberstudienrat Marc-Oliver Mögle mitten in den Abiturvorbereitungen steckt, werden sie es sich nicht nehmen lassen, zwei Klassiker von Tschechow aufzuführen: „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“. Da in beiden die Liebe eine wichtige Rolle spielt, wird der Abend durch Liebesgedichte vervollständigt werden, die von den Schülern selbst verfasst wurden. Daher steht die Veranstaltung auch unter dem Motto: „Ein Abend voller Liebe.“

Neben Theresa Sänger, Ruben Eras, Amira Roth und Jason Miller im „Bär“ sowie Ronja Klingert, Smilla Huck und Elsa Kerscher im „Heiratsantrag“ werden dadurch auch weitere Schülerinnen auf der Bühne zu sehen sein. Der Eintritt ist wie immer frei. Allerdings empfiehlt es sich rechtzeitig vor 19 Uhr zu erscheinen, da es keine Eintrittskarten gibt. mom

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019