Ein anspruchsvolles Programm

Im Münster treten Sophie Sauter (Sopran), Katharina Rettberg (Violine) und Myriam Siegrist (Violoncello) auf.

Bad Mergentheim.Im Münster erklingen am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr Werke von Georg Friedrich Händel.

Das Ensemble wird Händels „Neun deutsche Arien“ sowie dessen Violinsonate g-moll aufführen. Für die drei Musikerinnen des Karlsruher Ensembles stellt die Barockmusik einen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit dar. Und so haben die Sopranistin Sophie Sauter, die Geigerin Katharina Rettberg und die Cellistin Myriam Siegrist ein einerseits sehr ansprechendes aber andererseits auch anspruchsvolles Programm ausgewählt, in welchem die Arien im Wechsel mit den einzelnen Sätzen der Violinsonate dargeboten werden. An der Orgel begleitet Kirchenmusikdirektor Michael Müller.

