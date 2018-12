„Ein Bildungscampus ab 2022“

Mehrere Reden und ein abwechslungsreiches Musikprogramm wurden beim Bürgernachmittag in Edelfingen geboten.

Edelfingen. Bei einem adventlichen Nachmittag der bürgerlichen Gemeinde sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Edelfingen für ältere Bürger in der voll besetzten Turn- und Festhalle begrüßte Ortsvorsteher Detlef Heidloff die Gäste.

Er wies auf die Zeit der Besinnung im Advent und der Vorweihnachtszeit anhand einer kleinen Geschichte über „Vier Kerzen am Adventskranz“ hin. Danach sollte man Freude darüber haben, dass Frieden machbar, Liebe spürbar und Glaube erfahrbar sei. Nachdenken und Hinterfragen gehöre zu einer funktionierenden Gesellschaft. In einem Rückblick auf das ablaufende Jahr verwies der Ortsvorsteher stolz auf die Fortentwicklung des Ortes. Dazu gehört die Fertigstellung des Bauabschnitt I im Baugebiet Bandhaus IV und der Beginn der Umlegungsarbeiten im zweiten Abschnitt.

Für die besondere Ausstattung des Spielplatzes, der momentan im Neubaugebiet erstellt wird, seien durch den vom Ortschaftsrat initiierten Spendenaufruf über 9000 Euro zusammengekommen. Als weiteren bedeutsamen Schritt für die Entwicklung des Ortes nannte der Ortsvorsteher den vom Gemeinderat beschlossenen Neubau des Kindergartens mit Baukosten von 3,78 Millionen Euro und die umfangreiche Sanierung der Grundschule, die 2,6 Millionen Euro kostet. Wenn die beantragten Fördermittel zugesagt seien, könne mit der Sanierung der Grundschule noch 2019 und der Neubau des Kindergartens 2020 begonnen werden.

Wenn alles planmäßig verlaufe, würde Edelfingen ab 2022 über einen Bildungscampus mit Kindergarten, Grundschule, Turnhalle und Jugendclub verfügen.

Den musikalischen Auftakt des Bürgernachmittags machte die Gitarrengruppe aus Neunkirchen unter der Leitung von Sylvia Schmid mit Weihnachtsliedern aus aller Welt. Auch im weiteren Verlauf der Feier erfreuten die Sängerinnen und Musikanten der Gruppe die Zuhörer mit ihren musikalischen Beiträgen.

Die Singgemeinschaft Althausen/Edelfingen unter der Leitung von Dr. Theo Eras bereicherte zunächst mit bekannten Volksliedern und später mit weihnachtlichen Weisen den Bürgernachmittag. Ein besonderer Beitrag, der mit viel Beifall belohnt wurde, waren die von Susanne Kümmerer mit dem Waldhorn und von Eras auf einem Alphorn gespielten Weihnachtslieder.

Die Bewirtung der Gäste hatte der Jugendclub mit dem Leitungsteam bestehend aus Stefan Ulshöfer, Jens Reichert und Christian Reiser übernommen.

OB Udo Glatthaar betonte das gute und vielfältige Zusammenleben im „wunderschönen Ortsteil Edelfingen“, das sich im Zusammenwirken der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde und einem vielseitigen Vereinsleben zeige. Viel würden dazu die zahlreichen Ehrenamtlichen beitragen, die sich in unterschiedlichster Weise und mit großem zeitlichem Aufwand für die Gemeinschaft einsetzen, lobte der OB. Deshalb könnten auch Zukunftsideen aufgegriffen und entwickelt werden.

Dekan Ulrich Skobowsky wies in seinem Grußwort darauf hin, dass die Advents- und Vorweihnachtszeit eine Zeit der Hoffnung und des Wartens auf etwas Großes sei, in der es etwas gebe, das mehr als Wohlstand sei. Er forderte dazu auf, nach Menschen Ausschau zu halten, die man schon länger nicht gesehen habe und die alleine und einsam seien. Auch an der Krippe hätten Menschen unterschiedlicher Herkunft gestanden.

Deshalb sollten neu hinzugekommene Menschen als Bereicherung angesehen werden.

Traditionsgemäß wurden als älteste Besucher Martha Leucht und Otto Freund, beide weit in den Neunzigern, von OB Glatthaar und Ortsvorsteher Heidloff geehrt. Aus den Teilnehmern mit richtigen Antworten zu einem Ratespiel über bestimmte Ereignisse im Ort wurden Marlies Reiser und Brigitte Dörr ausgelost und bekamen ein Präsent.

Ortspfarrerin Barbara Wirth stellt die Frage in den Raum. Die Liebe sei an erster Stelle zu nennen. Sie verdeutlichte dies an einer kleinen Geschichte. Darin wandte sich ein Kleinkind beim weihnachtlichen Restaurantbesuch mit seinen Eltern einem zerlumpten Mann zu, der diese Zuneigung als schönstes Weihnachtsgeschenk empfand. Mit dem Taizé-Lied „Wo die Liebe wohnt“ schloss sie ihren Beitrag. Danach fand der Bürgernachmittag mit den gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern „Süßer die Glocken nie klingen“ und „O du fröhliche“ unter der Stimmführung der Gitarrengruppe einen feierlichen Abschluss.

