Ein Blick in die Ordensgeschichte

Bad Mergentheim.Man weiß zwar, wo der Deutsche Orden über die Jahrhunderte mal Besitz hatte und auch heute noch zu finden ist, aber das Ganze in 23 Balleien geordnet zusammengefasst und mit 335 Orten beschrieben, so etwas gab es noch nicht und wird deshalb jetzt im Reinhold-Würth-Haus als bleibende Erinnerung an das Jubiläum vorgestellt – am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr.

Burgen-Schlösser-Kommenden des Deutschen Ordens in Europa, heißt der Jubiläumsbeitrag von Hans-Georg Boehm, Ehrenmitglied des Deutschmeisterbundes in Wien. Die Wunscharbeit will vergegenwärtigen und die fast völlig verschollenen Besitzungen deutscher Ordensgeschichte wieder in Erinnerung bringen. Einer Geschichte, die zum Anlass der 800 Jahre „Kommende Mergentheim/Würzburg“ 1219 bis 2019, mehr ist als eine territoriale Bestandsaufnahme.

Der Abend, in Verbindung mit der „Führungskultur rund um den Drillberg“, ist gleichzeitig die Auftaktveranstaltung zu den St. Georgstagen der Historischen Deutschorden-Compagnie. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07931 / 6289 erforderlich. doc

