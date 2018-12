Ein Drittel der Prüflinge ausgezeichnet

134 Berufsschüler der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim sind jetzt erfolgreich ins Berufsleben entlassen worden.

Bad Mergentheim. In den Fachbereichen Elektrotechnik und Metalltechnik standen nach dreieinhalb Jahren Ausbildung die Abschlussprüfungen an.

130 Prüflinge

Nachdem es in den letzten Wochen für über 130 Schülerinnen und Schüler schwitzen und büffeln hieß, konnten vor Weihnachten die Zeugnisse verliehen werden. Die Zeugnisübergabe fand wie in jedem Jahr durch die Klassenlehrer statt, während die Preise und Belobigungen in der Aula im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht wurden. Schulleiter Peter Wöhrle gratulierte bei der gemeinsamen Verabschiedung allen zu ihrem Erfolg.

„Wir sehen das Augenscheinliche, aber oftmals nicht den Wert, die Mühen und Entbehrungen, die hinter dem Erfolg stehen“, sagte Wöhrle zu Beginn. Diese Sicht gelte für viele Lebensbereiche, aber gerade auch für die Zeit der beruflichen Ausbildung, in der Wert für viele mit Zahlenwerten gleichgesetzt werde. Tatsächlich hätten sich die Absolventen aber viel mehr als Noten erarbeitet. Sie hätten Kompetenzen erworben, mit denen sie das Berufsleben erfolgreich bestreiten können.

Immenser Fachkräftemangel

Der Schulleiter betonte, dass die Bedeutung einer Ausbildung in Zeiten des Fachkräftemangels immens hoch und die Mühen der letzten Wochen wert gewesen sei.

Ein Drittel der Prüflinge wurde für die erbrachten Leistungen ausgezeichnet. Insgesamt wurden 43 Preise für hervorragende Leistungen bis zu einem Schnitt von 1,9 und acht4 Belobigungen für einen Schnitt von 2,0 bis 2,2 verliehen. Prüfungsbeste wurden der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Kältetechnik Dominik Jöst und der Mechatroniker Lorenz Kreußer. Peter Wöhrle erläuterte weiter, dass man sich nicht lange auf dem Erreichten ausruhen werde, da die meisten Menschen stetig neue Ziele vor Augen hätten.

„Im Hier und Jetzt leben“

Er ermutigte die Anwesenden jedoch, im Hier und Jetzt zu leben, aber die Auswirkungen auf die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren. Schade wäre, wenn man allein nach Verdienst entscheide und dabei seinen eigentlichen Marktwert, den man durch die Ausbildung erworben habe, vergesse.

Es gebe vielfältige Möglichkeiten der Weiterbildung. Auch die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim bietet hier interessante Perspektiven. So könne man in Vollzeit die Weiterbildung zum „Staatlich geprüften Techniker für Datentechnik“ und in Teilzeit zum „Meister in Metalltechnik“ erwerben.

An Fortbildung denken

Der Abschluss der Technikerschule beinhalte die Fachhochschulreife und berechtige zum Studium an einer Fachhochschule bzw. als Meister auch an der Universität. Wichtiger als die betriebswirtschaftliche Sichtweise, die den Kosten-Nutzen-Ertrag einer Ausbildung im Blick habe, sei das, was man durch die Ausbildung an Reife, Wert, Erfahrung und Persönlichkeit gewonnen habe. Der Schulleiter wünschte sich am Ende seiner Ansprache, dass die Prüflinge sich zukünftig sowohl im beruflichen als auch privaten Umfeld aktiv einbringen und in ihrem Leben überdauernde Werte schaffen, die mehr als nur nüchterne Zahlen abbilden. steph

