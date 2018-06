Ein garantierter Ratssitz mehr für die Kernstadt

Anzeige

Fraktionskollege Hubert Rothenfels warnte davor, die kleineren Stadtteile zu benachteiligen. Und Ulrich Gebert (CDU) unterstellte den Grünen gar politisches Kalkül, weil die CDU auf den Ortschaften so stark sei. Dr. Klaus Hofmann (CDU) fügte noch an, dass die angewandte „Unechte Teilortswahl“ ein guter Kompromiss für Bad Mergentheim sei, damit alle im Rat ausreichend vertreten seien.

Am Ende stimmten nur die drei anwesenden Grünen-Stadträte gegen den CDU-Antrag; es gab eine Enthaltung und 24 sagten Ja. Der Gemeinderat hat also ab 2019 mindestens 28 Räte in seinen Reihen, bislang waren es 27. Aktuell gibt es zudem vier Ausgleichssitze.

