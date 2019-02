Ein Geschenk an den Orden

Dass der Deutsche Orden 1219 in Mergentheim Fuß fassen konnte, hat er dem Adelsgeschlecht derer von Hohenlohe zu verdanken. Dr. Katharina Kemmer hielt dazu einen Vortrag.

Bad Mergentheim. Da das Jahr 2019 vor allem im Zeichen des Jubiläums „800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim“ steht, lag es natürlich für den Museumsverein in Zusammenarbeit mit dem Deutschordensmuseum nahe, aus profundem Munde erklären zu lassen, wie es denn im Jahr 1219 zu der Gründung einer Niederlassung (Kommende) des Ordens in Mergentheim kam, die zur europaweit vernetzten Ordenszentrale und Residenz des Hochmeisters aufstieg.

Zum Auftakt freute sich im Roten Saal des Deutschordensmuseums der Vorsitzende des Museumsvereins, Gernot-Uwe Dziallas, neben dem zahlreichen Publikum als Gastrednerin Dr. Katharina Kemmer willkommen heißen zu können, die seit dem 1. Januar 2017 Assistentin von Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Helmut Flachenecker ist, der die Forschungsstelle Deutscher Orden an der Universität Würzburg leitet. Zudem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ausstellung „Mythos und Wahrheit – Der Deutsche Orden im Südwesten“, die im Deutschordensmuseum am 13. Juli eröffnet wird.

Wie Katharina Kemmer deutlich machte, habe der Deutsche Orden seine 1219 in Mergentheim und Umgebung entstandene Machtbasis vor allem der in der Region reich begüterten Adelsfamilie derer von Hohenlohe zu verdanken, die Haupteigentümer von Grund und Boden, Immobilien und Rechten gewesen sei. Im Dezember dieses entscheidenden Jahres seien die Brüder Andreas, Heinrich und Friedrich von Hohenlohe in den Deutschen Orden eingetreten und hätten ihm Burgen, Wald, Weideland, Zoll, Gericht, Zehnt und weitere Güter und Rechte geschenkt. „Somit war eine stattliche Grundlage als Ausgangsbasis für den Erfolg der Kommende gelegt worden.“

Machtverlust für Hohenlohe

Aus welchen Gründen die Brüder sich dem Orden anschlossen, sei, so Kemmer, nicht genau zu erklären. So gut wie auszuschließen sei aber die in der Forschung oftmals propagierte Teilnahme der Brüder am 1217 gestarteten Kreuzzug, da sich eine solche Teilnahme aus rein zeitlichen Gründen nicht mit den Verhandlungen zu den sehr komplexen Besitzübertragungen in Einklang bringen lasse.

Mit der umfangreichen Eigentumsübertragung sei ein guter Teil der hohenlohischen Machtgrundlage in diesem Raum an den Orden übertragen worden, und es könne, so Kemmer, gemutmaßt werden, ob die Großzügigkeit eines Teils des Hauses Hohenlohe nicht der Anfang von dessen langsamen Ende in diesem Gebiet gewesen sei.

Wie Kemmer weiter darstellte, habe die Kommende ihren Besitz durch zusätzliche Schenkungen anderer Familien und Zukauf massiv erweitern können, so dass der Ordensbesitz schließlich Mitte des 14. Jahrhunderts sich im Norden bis in den Ochsenfurter Gau, im Süden bis an den Kocher, im Westen bis nach Mergentheim-Ailringen und im Osten bis in den mittelfränkischen Raum erstreckt habe. Dies habe nicht nur Grundbesitz, sondern auch Rechte, Gewohnheiten und Eigenleute in über 70 Ortschaften mit eingeschlossen.

Rasante Entwicklung

Dass bereits im Jahr 1240 ein Generalkapitel des Deutschen Ordens in Mergentheim einberufen worden sei, wertete Kemmer als Beweis dafür, dass die Kommende rasch an Bedeutung zugelegt und eine rasante Entwicklung genommen habe, die möglicherweise der Grundstein für den späteren Erfolg des Hauses als Residenz und Sitz des Hochmeisters gewesen sei. Wären die Hohenloher dem Orden gegenüber weniger großzügig gewesen, so wäre eine derartige Entwicklung sicher nicht möglich gewesen, zog Kemmer abschließend eine Bilanz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019