Ein Hauch von Hollywood in Bad Mergentheim

BAd Mergentheim.Ein Hauch von Hollywood wehte durch den Vortragssaal des Rotary-Clubs Bad Mergentheim. Große Namen wie Quentin Tarantino, Harrison Ford oder Ryan Gosling fielen in dem mehr als einstündigen Vortrag und letzten Endes durften die Zuhörer sogar einen echten „Oscar“ wenigstens für ein paar Sekunden in die Hand nehmen. Diesen hatte nämlich Gerd Nefzer 2017 erhalten.

Doch wer ist Gerd Nefzer? Im Prinzip ist er ein Mann aus einfachen Verhältnissen, wie er gleich zu Beginn seines Vortrages selbst berichtet. Geboren ist er in Schwäbisch Hall, wo er nach der Schule den Beruf des Landwirts erlernte und für einige Zeit auch ausübte. „Ein großes Glück in meinem Leben war, dass ich eine wunderbare Frau kennengelernt habe“, berichtet Nefzer. Nach der Heirat war es sein Schwiegervater, der ihn durch seine Tätigkeit als Autoverleiher für Fernsehfilme in die Nähe der Produktion von Kinofilmen brachte.

In Hollywood gefragt

In den Folgejahren entwickelte Gerd Nefzer mit handwerklichem Geschick und Ideenreichtum eine Firma, die für die Filmindustrie Spezialeffekte liefert.

Gemeinsam mit seinem Schwager und seinem Schwiegervater wurde der Bekanntheitsgrad immer größer und die Firma ein gefragter Partner für die großen Hollywood-Filme. Ein Höhepunkt für ihn war im Jahre 2017, als er für die Spezialeffekte in dem Film „Blade Runner 2049“ den Oscar bekam.

In seinem Vortrag zeigte Nefzer eindrucksvoll, wie beim Film die Aufbauten entstehen, die für die Spezialeffekte notwendig sind. Ob Autos durch die Luft fliegen, Schauspieler in den Wellen des Ozeans um ihr Leben kämpfen oder es auf Kommando regnet und stürmt. All dies ist für das Team von Gerd Nefzer tägliches Brot. Durch den interessanten Vortrag erhielten die Mitglieder des Rotary-Clubs einen interessanten Einblick ins Filmgeschäft.

Die Präsidentin des Rotary-Clubs Bad Mergentheim Ursula Schulte-Schlingmeyer an die Adresse des Referenten: „Was Sie auszeichnet ist ihre hohe Kompetenz, der Bekanntheitsgrad ihrer Firma und ihre persönliche Bescheidenheit“.

Nefzer bedankte sich in Gegenzug bei ihr für die Spende des Rotary-Clubs an die Organisation Artists-for-kids, die er wie viele andere Prominente unterstützt. tjh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018