Anzeige

Schon seit vielen Jahren besteht eine Zusammenarbeit des Deutschorden-Gymnasiums (DOG) mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Jetzt ist diese verbrieft und formalisiert worden.

Bad Mergentheim. Im Rahmen einer Feierstunde unterzeichneten Universitätspräsident Prof. Dr. Alfred Forchel und Christian Schlegl, kommissarischer Schulleiter des DOG, eine Kooperationsvereinbarung.

Für Universitätspräsident Forchel bietet die neue Kooperation viele Möglichkeiten. „Aus meiner Sicht ist das ein ideales Zusammengehen“, sagte Forchel bei der Vertragsunterzeichnung. „Die Kooperation ist eine Win-win-Situation für uns alle.“ Die Universität sei an einem intensiven Austausch mit Schulen interessiert, beispielsweise um Studierenden Praktika zu vermitteln oder um Lehramtsstudierenden im „M!ND-Center“ der JMU praktische Unterrichtserfahrungen zu ermöglichen. Schon vor der Vertragsunterzeichnung hatte das DOG den Kontakt zur Universität gepflegt. So würden Schulklassen die Universität in Unterrichtsgängen besuchen oder für ihre Seminararbeit in der Universitätsbibliothek recherchieren, sagte Schlegl. „Deshalb war es wichtig, diese Verbindung jetzt auf eine institutionelle Basis zu stellen“. Darin würden als besondere Schwerpunkte die Gestaltung des Übergangs von der Schule zum Studium sowie die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften genannt. Wichtige Bausteine der bisherigen und zukünftigen Kooperation seien unter anderem das Frühstudium für interessierte und besonders begabte Schüler, die Nutzung der Würzburger Universitätsbibliothek oder von Lehr- und Lernlaboren.