Ein kleiner Ort mit großer Geschichte

Nicht nur der Deutsche Orden in Bad Mergentheim feiert 800-Jahr-Jubiläum. Auch der Weiler Schönbühl blickt 2019 auf seine 800-jährige Geschichte zurück.

Schönbühl. Der nicht einmal 30 Einwohner zählende Ort Schönbühl, umgeben von Feldern, Obstwiesen und Wald, hat „vielen Widerständen getrotzt, mehrere Kriege überstanden und sich schließlich als charmante Wohnsiedlung innerhalb einer Großen Kreisstadt etabliert“. Mit diesen Worten bringt Oberbürgermeister Udo Glatthaar die jahrhundertelange Geschichte dieses Weilers des Stadtteils Rot auf einen Nenner, über den es „viele Geschichten und viel Wissenswertes zu erzählen“ gibt.

Und damit diese Geschichten und all das Wissenswerte über diese Kleinstsiedlung mit acht Bauernhöfen, einer Kapelle und einem gut besuchten Gasthaus nicht nur weit verstreut in Bildern, Urkunden, Berichten und privaten Aufzeichnungen ihr Dasein fristen, hat Stadtarchivarin Christine Schmidt eine Ortschronik verfasst, genauer gesagt eine Jubiläumschronik, denn Schönbühl kann in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag feiern.

Nicht am Aufruhr beteiligt

Als im Jahre 1219 die Brüder Heinrich, Andreas und Friedrich von Hohenlohe in den Deutschen Orden eintraten und ihm Güter und Rechte in und um Mergentheim schenkten, damit der Orden eine Niederlassung gründen konnte, tauchte in einer Urkunde vom 16. Dezember 1219, die im Staatsarchiv Ludwigsburg aufbewahrt wird, der Ortsname „Sconebuehl“ auf, womit Schönbühl wahrscheinlich das erste Mal urkundlich verewigt wurde und in den Besitz des Deutschen Ordens überging.

Schönbühl war offensichtlich immer ein sehr, sehr kleiner Ort gewesen, der 1548 als ein Hof-Dorf mit drei Bauern beschrieben wurde. Sie mussten an den Orden Gras, Getreide und Wein als Zehnt liefern.

Im Bauernkrieg waren die Schönbühler offensichtlich nicht am Aufruhr beteiligt, denn während andere Dörfer nach der Niederschlagung Strafgelder zahlen mussten, blieben sie verschont.

Auch im 30-Jährigen-Krieg hatten sie Glück und fielen keiner Verwüstung zum Opfer, obwohl in der unmittelbaren Nachbarschaft die Schlacht bei Herbsthausen wütete. Einem Gerücht zufolge hätten die Schönbühler beim Einzug der Schweden schlauerweise behauptet, brave Protestanten zu sein.

Sie haben alles, was sie brauchen

In der Oberamtsbeschreibung von 1880 wird von den Schönbühler Bürgern, die sechs „stattliche Häuser mit freundlichem Aussehen“ bewohnen, gesagt, sie „haben alles, was sie brauchen, sowohl Geld und Lebensmittel“. Zudem seien sie „sehr fleißig und sparsam und bringen gerne Opfer zu kirchlichen Zwecken“. 1739 ließ Caspar Müller auf eigene Kosten eine kleine Kapelle errichten, die in den 1940er Jahren wieder von Privatleuten umgebaut und erweitert wurde und noch heute ein Kleinod ist.

Karten aus dem 18. Jahrhundert

Geschichtliches und Geschichten dieser Art finden sich reichlich in der von Stadtarchivarin Schmidt in elf Kapitel untergliederten Ortschronik, die von der ersten urkundlichen Erwähnung, über Lehensverhältnisse, Jagdstreitigkeiten, Kapelle, Kirche und Schule, bis hin zu den beiden Weltkriegen und einem Blick in die Gegenwart des nach wie vor landwirtschaftlich geprägten Dorfes reicht. Interessant auch die Bilder, die frühere und heutige Ortsansichten zeigen wie zum Beispiel die Postkutsche mit Postmeister Dietzel, unbeschwert im Gras sitzende Kinder oder die Hausschlachtung bei Familie Löber.

Karten aus dem 18. Jahrhundert zeigen Gemarkungsgrenzen und die bauliche Zusammensetzung des kleinen Dorfes, das „wunderbar gelegen“ ist „in intakter Natur mit Wandermöglichkeiten“. So lädt Schönbühl „auch zur gemütlichen Einkehr ein“, schreibt der Ortsvorsteher von Rot, Siegfried Kreuser, in seinem Grußwort.

