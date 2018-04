Ein Land zwischen Schönheit und Verfall

Anzeige

Jetzt kommt Philipp Reinhard gewissermaßen zurück zu den Wurzeln, an jenen Ort, in dem sein beruflicher Aufstieg als Fotograf seinen Anfang nahm. Denn ab 17. Mai stellt er im Kulturforum seiner Heimatstadt Bad Mergentheim unter dem Motto „Kontrast-Programm x Kuba“ tolle Fotos von einem Aufenthalt auf der Zuckerinsel aus.

Die Bilder vermitteln dem Betrachter einen guten Eindruck von den dort vorherrschenden Gegensätzen – von der Schönheit und dem Verfall.

Philipp Reinhard ist offen für Neues – und er will was sehen von der Welt. „Mein Ziel ist es, Emotionen in Bildern festzuhalten“, erzählt der Fotograf im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Und genau nach dieser Maxime sei er auch auf dieser Reise verfahren – einer ganz besonderen im Übrigen.

Spontanität war gefragt

„Gebucht waren der Flug und die erste Übernachtung. Der Rest sollte ganz spontan vor Ort geschehen.“ Auf einen Nenner gebracht: Kubanisch eben. Voller Neugier machte er sich auf den Weg und traf auf eine Kultur, eine kleine, komplett eigenständige Welt – voller interessanter Gegensätze. Die hätten ihn mit zunehmender Dauer des Aufenthalts immer mehr in seinen Bann gezogen. Ebenso viele interessante und nette Menschen, mit denen er unkompliziert in Kontakt getreten sei.

Allgemein sei es oft so, dass viele der Ansicht seien, viel über Kuba zu wissen, weil sie schon mal dort einen Urlaub verbracht hätten. Doch das wahre Kontrastprogramm sei nur dann in Erfahrung zu bringen, wenn man sich genügend Zeit nehme, um einzutauchen in die Kultur der Zuckerinsel und ihrer Bewohner. Mit Oberflächlichkeit käme man hier nicht viel weiter, lässt der passionierte Fotograf weiter wissen.

Mit seinem Schaffen wolle er, so sagt Philipp Reinhard, „nicht inszenieren, sondern so authentisch wie nur möglich rüberkommen“. Wenn er auf der Suche nach interessanten Motiven sei – und davon habe es auf Kuba sehr viele gegeben –, mache er dies nicht auffällig. „Ich fotografiere gerne aus der Hüfte heraus“, denn das führe oft so ganz interessanten Motiven.

Nichts Gewöhnliches

Der Besuch seiner Ausstellung ab 17. Mai im Bad Mergentheimer Kulturforum sei keine gewöhnliche Visite. Vielmehr könne man von einem Erlebnis der Sinne sprechen. Wer kommt, der solle genügend Zeit mitbringen für eine inspirierende Reise durch den Karibikstaat. Wie Philipp Reinhard weiter wissen lässt, gebe es auf den präsentierten Bildern viel zu entdecken und Geschichten zu hören, was letztlich eine interessante Grundlage für Diskussionsstoff sei. Klischees seien nicht so sein Ding, umso mehr lohne sich das Eintauchen in eine etwas andere Welt.

