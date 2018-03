Ein Leben mit dem „Würfelspiel der Herbste“

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Bürgerforum „Stadtbild“ bereicherte unsere Zeitung im vergangenen Jahr mit der Reihe „Mergentheim und das Wasser“. Heute startet die neue Serie mit dem Titel „Mergentheimer Weindenkmale und Weinorte“. In den nächsten Monaten wird es viele interessante Geschichten zu diesem Thema zu lesen geben. . .

„Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein. . .“, sangen wir als Jugendliche, und der geringwertigere Heller ging für Wasser, der erklecklichere Batzen für Wein drauf. So folgen der Serie „Mergentheim und das Wasser“ jetzt zwei Dutzend Beiträge zu Weinbau und Weinkultur in der und um die Stadt. Anstoß gaben auch die „hanebüchenen Behauptungen des Autorenteams“, so das Bürgerforum „Stadtbild“, das 2013 die sonst löbliche „Historische Ortsanalyse“ herausgab. In der Einleitung war da zu lesen, im Weichbild der Stadt sei die Rebe nur gering verbreitet gewesen, und der vor Ort anstehende Schilfsandstein habe samt Nadelholz für Alt-Mergentheim das heimische Baumaterial geliefert.

Um Mergentheim herrschte und herrscht der Laubwald; wer den Schilfsandstein des Keupers mit dem hier allgegenwärtigen Muschelkalk verwechselt, „ist schon mehr als farbenblind“, so das Bürgerforum.