„Ein Meilenstein in der Entwicklung“

Unter dem Motto „Schnelles Internet kommt von hier“ wurde nun im Bad Mergentheimer Mittelstandszentrum ein Projekt gestartet, das die Kurstadt fit für die digitale Zukunft machen soll.

Bad Mergentheim. „Schnelles Internet kommt von hier“ lautet das Motto eines Projekts des Stadtwerks Tauberfranken für die digitale Zukunft. Bei einem Festakt wurde es nun im Bad Mergentheimer Mittelstandszentrum offiziell in Betrieb genommen. Dies sei der Auftakt eines neuen Geschäftsfeldes des Stadtwerks, das 2020 sein 125-jähriges Betriebsjubiläum feiere, betonte Geschäftsführer Paul Gehrig. Kooperationspartner sind die Thüga Smart Service und die Main-Franken-Netze.

Begonnen habe das Stadtwerk Tauberfranken 1895 mit der Wasserversorgung, gefolgt 1909 von Strom und 1983 von Erdgas. „Zu diesen Meilensteinen wird sich im laufenden Jahr die Telekommunikation auf Basis von Glasfaser gesellen“, hob Gehrig hervor. Schon vor einigen Jahren habe das Stadtwerk einzelne Glasfaserstrecken aufgebaut und für Kunden Standorte vernetzt. Beste Beispiele dafür seien die Firma Wittenstein SE (Igersheim/Harthausen) sowie der Dualen Hochschule Baden Württemberg. Dabei habe das Stadtwerk allerdings nur die Glasfaserstrecke ohne Aktivkomponenten zur Verfügung gestellt. Der nächste Schritt sei im Jahr 2012 erfolgt, als das Stadtwerk beim Bau der Wärmetrasse durch Bad Mergentheim Glasfaserkabel mitverlegt habe, um die Zählerstände der Wärmemengenzähler online zu übertragen.

„Als wir die Problematik für die Betriebe im Gewerbegebiet ‚Ried’ mitbekommen haben, wurde von uns im vergangenen Jahr spontan ein Geschäftsmodell ‚Telekommunikation’ erarbeitet sowie zugesichert, sowohl dieses Gewerbegebiet bis Ende 2018 komplett mit Glasfaser zu erschließen als auch neben den Glasfaserkabeln die Aktivkomponenten anzubieten, damit diese Kunden schnelles Internet bis zu einem Gigabit inklusive Telefonie nutzen können“, berichtete Gehrig. „Seit Mitte Oktober haben wir die ersten zehn Geschäftskunden online geschaltet.“

Nächste Schritte eingeleitet

Auch die nächsten Schritte seien bereits eingeleitet. So liege ein Auftrag der Firma Würth vor, sie auf dem Drillberg an das Glasfasernetz anzuschließen sowie der Breitbandauftrag der Kliniken Dr. Vötisch. Des Weiteren sei mit Bauträger Dieter Bäumlisberger, Geschäftsführer der Qualitätshaus Bäumlisberger GmbH, vereinbart worden, alle vorgesehenen 64 Wohneinheiten des neu zu bauenden Wohnparks „El Cinco“ im Erlenbachtal an das Glasfasernetz anzubinden. „Unsere Wärmekunden werden wir im kommenden Jahr angehen und ihnen ebenfalls schnelles Internet über unser eigenes Glasfasernetz anbieten“, kündigte Gehrig an.

„Dass wir uns beim schnellen Internet in einem hart umkämpften Markt bewegen, sehen wir spätestens daran, dass auch andere Telekommunikationsanbieter nach unserer Ankündigung eigene Glasfaserleitungen in neu zu erschließende Wohn- und Gewerbegebiete legen wollen. Wir setzen dabei auf unsere Schnelligkeit“, zeigte sich der Stadtwerk-Geschäftsführer zuversichtlich.

Durch den Masterplan für die Breitbanderschließung könne die Kurstadt eine Vorreiterrolle in der Region bei der Digitalisierung übernehmen. „Wir arbeiten gemeinsam mit der Stadt daran“, versicherte Gehrig. Weichen dafür seien mit der WLAN-Erschließung der Innenstadt und der Glasfaservernetzung der Schulen mit der DHBW und damit an das Bildungsnetzwerk „Belwü“ des Landes Baden-Württemberg bereits gestellt worden. Insgesamt werde das Stadtwerk Tauberfranken dazu innerhalb von drei Jahren einen siebenstelligen Betrag investieren.

Absolut notwendig

Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Udo Glatthaar sagte: „Digitalisierung sowie ein leistungsfähiges Glasfasernetz für Telekommunikation und ein schnelles Internet sind eine absolut notwendige Infrastruktur.“ Davon profitierten sowohl Unternehmen und Gewerbetreibende als auch Schulen sowie Gesundheits- und Tourismuseinrichtungen. Das Naturwärmenetz bezeichnete er als eines der wesentlichen Erfolgsmodelle des Stadtwerks. Dies erhoffe und erwarte man gleichfalls von dem neuen Geschäftsfeld Telekommunikation und Internet. „Wir sind froh, mit der Thüga und weiteren Kooperationsunternehmen Partner zu haben, die als Experten sehr viel Fachkompetenz einbringen können. Um dieses Geschäfts weiter ausbauen zu können, benötige das Stadtwerk Vernetzungen in der Region und regionale Kooperationspartner.

