Ein Mekka für Schnäppchenjäger und Kulinarik-Begeisterte

Bad Mergentheim.Ohne Zweifel. Das Oktoberfest im Mobilpark Ried in Bad Mergentheim hat Tradition. Zum 13. Mal bietet es ein abwechslungsreiches Programm für zahlreiche Besucher.

Die Organisation des Oktoberfests liegt auch nach 13 Jahren in den Händen dieser Firmen: Mott Radwelt, Autohaus Fahrbach, Autohaus Christian Bartosch, Autohaus Hellinger, Alex´s Bikershop und der Dekra.

Ganz klein begann das Fest im Jahr 2005 im Mobilpark Ried: Ein Partyzelt. Ein Grill. Ein paar Würstchen. Von Jahr zu Jahr entwickelte sich das Fest zu einem festen Termin im Kalender. Der Bekanntheitsgrad wurde größer und größer. Die Besucher schätzen einfach den direkten Kontakt zu den Firmen in einer entspannten Atmosphäre, suchen das Gespräch und holen sich Informationen ein. Und das alles auf einem überschaubaren Areal.

Sehen lassen kann sich auch das Festprogramm in diesem Jahr. An zwei Tagen, am 29. und 30. September wird der Mobilpark wieder zur Flanier- und Vergnügungsmeile. Die Türen der Firmen sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet und zahlreiche Angebote der Händler dürften die Besucher begeistern: neue Modelle werden vorgestellt, attraktive Angebotspakete und Schnäppchen präsentiert. Jeder Händler hat sich spezielle Oktoberfest-Angebote ausgedacht, die Besucher dürfen gespannt sein.

Versorgt mit neuen Infos und Einblicken warten auf die Gäste im Festzelt kulinarische Köstlichkeiten. Am Sonntag macht die Wachbacher Musikkapelle so richtig Stimmung und eine umfangreiche Oktoberfest Speisekarte verwöhnt den Gaumen der Besucher. Dem Verweilen im Ried werden keine Grenzen gesetzt.

Kinderparadies

Eltern kennen das, gerade, wenn ein Beratungsgespräch interessant zu werden scheint, quengeln die Kinder. Im Mobilpark Ried, kommen Eltern wie Kinder gleichermaßen auf ihre Kosten. Für die Kinder deren Füße müde werden, gibt es genug Fahrgeschäfte, die den Aufenthalt im Ried zu einem echten Erlebnis machen. Außerdem warten Kinderhüpfburgen auf die kleinen Gäste und ein Kinderkarussell bringt Kinderaugen zum Strahlen. Eine Mandelbude, ein Eisstand und Crepestand locken Schleckermäuler an und bei einem Kinderfahrzeugparcours können die kleinen Besucher ihre Geschicklichkeit testen.

