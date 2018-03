Ein Mischung für die ganze Familie

Anzeige

Wachbach.Der Fünfte Wachbacher Flohmarkt findet am Samstag, 24 März, von 10 bis 16 Uhr in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule statt. Hier wird eine Mischung aus Flohmarktartikeln, Secondhand-Mode für Teenager und Kinderkleider angeboten.

Bis 21. März kann man noch Tische unter Telefon 07931/9613149 oder 07931 / 9612838 reservieren. Der Erlös der Tischgebühr wird je zur Hälfte an den Förderverein Freibad Wachbach und an den Heimatverein gespendet. Der Aufbau der Tische erfolgt am Samstag von 8 bis 9.30 Uhr, Verkauf ist ab 10 Uhr. Der Förderverein der Schule bietet große Landkarten zum Verkauf an. Damit die Eltern in Ruhe stöbern können, steht für die kleinsten Besucher ein Maltisch sowie der Pausenhof mit Rutsche und Klettergerüst zur Verfügung. pm