Sie sieht mit dem Herzen, ohne kitschig oder belanglos zu werden, erhebt sich, wo sie kritisch wird, nicht über ihr Publikum und grenzt sich doch freundlich, aber bestimmt ab, wo es nötig ist – von ihrer Freundin ebenso wie von militanten Vegetariern und allem ideologisch Verbohrten.

Bei Fee Badenius, und das ist selten, klappt beides, Wort und Musik: Ihr fallen originelle, durchaus außergewöhnliche Texte ein, die sie mit Tonfolgen versieht, deren Abfolge man nicht schon ahnt, bevor sie tatsächlich erklingen. Wunderschön begleitet werden ihre Lieder von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am Kontrabass und Christoph Helm an Schlagzeug und Percussion. Ein Ohrenschmaus, der lange nachhallt und Ohren und Herzen erfüllt.

Karten sind in der Tourist-Information (Altes Rathaus), am Gästeservice der Kurverwaltung (Kurpark) und online auf www.bad-mergentheim.de erhältlich. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Evangelische Gemeindezentrum (Härterichstraße 18) und nicht das Kulturforum, wie es in früheren Ankündigungen fälschlich hieß. stv

