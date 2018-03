Ein Ort der Stille und Besinnlichkeit

Anzeige

Weil der Stadtarchivarin die Wolfgangskapelle so ans Herz gewachsen ist und sie eine ganze Reihe von Gemälden und Postkarten erhalten hat, welche die Kapelle aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Perspektiven zeigen, hat sie sich entschlossen, am bundesweiten Tag der Archive, am Wochenende des 3. und 4. März, an dem sich auch das Bad Mergentheimer Stadtarchiv beteiligt, eine Bilderausstellung mit Motiven der Kapelle samt Wolfgangsbrücke zu präsentieren und damit etwas gegen das Schattendasein dieses „Mauerblümchens“ zu tun.

Christine Schmidt und das Bad Mergentheimer Stadtarchiv sind Mitglied des Verbands deutscher Archivare, der nun zum neunten Mal alle zwei Jahre zum Tag der Archive aufruft, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich an eine breite Öffentlichkeit zu wenden und mit einem attraktiven Programm auf die Bedeutung archivischer Arbeit für die Allgemeinheit hinzuweisen.

Zu diesem attraktiven Programm gehört beim Bad Mergentheimer Stadtarchiv die Ausstellung mit Gemälden und Postkarten, auf denen die Wolfgangskapelle in Ansichten aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu sehen ist.

Daneben gibt es einen Büchertisch zum Stöbern und Kaufen (von Ehrler-Gedichten bis zum Weikersheimer Grafenhof reicht das Angebot). Zudem können sich Besucher über das Archiv und was in ihm steckt, sowie über die tägliche Arbeit der Archivarin informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, so ganz nach dem Motto „Ich hab da was gefunden“ zum Beispiel alte Schriftstücke, Feldpostbriefe oder Fotos, die von allgemeiner Bedeutung sein könnten, mit zu bringen und sie von der Archivarin begutachten zu lassen.

Weil die Wolfgangskapelle, die ja im Mittelpunkt der ausgestellten Bilder und Postkarten steht, ein zwar bescheidenes, aber dennoch sehenswertes kleines Gotteshaus ist und eine interessante Vergangenheit hat, wollen wir hier noch einige Schlaglichter darauf werfen.

Beim Öffnen der Tür zieht vor allem das Altarbild die Blicke auf sich. Die Kapelle wurde im November 1510 vollendet, das Altarbild mit dem Hl. Wolfgang stammt aber aus dem Jahre 1859. Links von ihm ist die Wolfgangskapelle zu sehen samt der Tauberbrücke, und rechts hinter ihm die Burg Neuhaus.

Auch das Stadtwappen und das Deutschordenswappen sind abgebildet. Bauherr war der Komtur des Deutschen Ordens in Mergentheim, Johann Adelmann von Adelmannsfelden.

Da sich die Wolfgangskapelle direkt an der Wolfgangsbrücke befindet, über die ein wichtiger Handelsweg führte, hatte der fromme Wolfgangsbruder, der in einem Anbau lebte, nicht nur das Amt des Mesner zu versehen, sondern am Schlagbaum auch den Brücken- und Warenzoll zu erheben und an die Stadtkasse abzuführen. So musste beispielsweise ein auswärtiger Fuhrmann Zoll auf seine Waren entrichten. 1834 wurden die Zölle abgeschafft, da sie den Handel behinderten.

Bis in die 1970er Jahre wurden in der Kapelle Gottesdienste gefeiert. Heute lädt eine Hinweistafel des Kneipp-Vereins Passanten dazu ein, in der Kapelle inne zu halten, die Stille zu genießen, zu meditieren, zu beten und Wege zum eigenen Ich zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018