Ein Plädoyer für mehr Wertschätzung und Achtsamkeit

Bad Mergentheim.Für mehr Wertschätzung und Achtsamkeit plädierte Moritz Freiherr Knigge in seinem Vortrag beim Neujahrsempfang der Stadt Bad Mergentheim, der mit Spannung erwartet wurde. Viele Zuhörer waren vermutlich nur wegen des Vortrages des bekannten Gastredners gekommen, der ein Nachfahre des berühmten Adolf Freiherrn Knigge (1752-1796) ist, dessen Name schon damals für Höflichkeits- und Umgangsregeln stand.

Obwohl diese Regeln ja schon seit langer Zeit bekannt seien, habe sich anscheinend nicht viel geändert, stellte fand sein Nachfahre Moritz Freiherr Knigge zu Beginn seines humorigen und manchmal ironischen Vortrags fest. Dabei handelte es sich eigentlich nur um selbstverständliche Regeln im täglichen Umgang miteinander, wobei die Wertschätzung für Knigge einen besonderen Stellenwert einnimmt. Fehle diese etwa in Unternehmen, könne dies durchaus auch wirtschaftliche Auswirkungen haben, belegte Knigge anhand der Untersuchung eines renommierten Marktforschungsinstituts. Es habe festgestellt, dass der Wirtschaft durch fehlende Wertschätzung 105 Milliarden Euro verloren gingen. Als Beispiel führte der Redner den fehlenden Gruß eines Vorgesetzten an. Wenn sich mehrere Angestellte darüber eine zeitlang unterhielten, entstehe durch die entgangene Arbeitszeit ein wirtschaftlicher Nachteil.

Obwohl sich 90 Prozent der Deutschen mehr Höflichkeit im Umgang miteinander wünschten, klappe dies nicht. Knigge forderte hier die Zuhörer auf, den eigenen, manchmal grellen Heiligenschein abzuschalten und sich an die eigene Nase zu fassen. Das Zauberwort „bitte“ fehle ebenso häufig wie die Wahrnehmung des eigenen Körpers, wenn man im Menschengedränge etwa den Weg für andere versperre. Wie wohltuend Achtsamkeit und Gelassenheit sein kann, zeigte er am Beispiel einer Kassiererin in einem Supermarkt auf. In bestimmten Alltagssituationen sei es besser, bestimmte Dinge wohlwollend zu betrachten als sie als störend zu empfinden, riet der Redner.

Cholerikern riet er, sich bei einem allzu emotionalen Umgang – der oftmals auch lautstark sei – Einsicht zu zeigen und sich zu entschuldigen. In der schriftlichen Kommunikation sieht Knigge die besonder Gefahr von Fehlverhalten. Zurzeit werde so viel geschrieben wie noch nie. Gerade im digitalen Bereich sei es erforderlich eine schriftliche Mitteilung vor dem Absenden noch einmal durchzulesen. Im täglichen Umgang solle man sich auch diverser Höflichkeitsfloskeln bedienen. Bekomme man Komplimente, solle man diese annehmen und zeigen, dass man sich darüber freue. Deshalb rief er dazu auf, das Jahr 2019 zu einem Jahr der Komplimente zu machen.

Ein besonderes Thema sei auch die Kommunikation zwischen Alt und Jung, fuhr Knigge fort. Dabei müsse auch die Erfahrung gemacht werden, dass nicht alle so seien wie man selbst. Vermeiden sollte man, Menschen mit dem Spruch abzutun: „Der ist halt so“. Das werte Menschen ab und stelle sie ins Abseits. Er forderte die Zuhörer zu mehr Hilfsbereitschaft und Unterstützung auf, die man aber auch annehmen solle.

Für das Jahr 2019 wünschte er den Zuhörern viel Wertschätzung und die Begegnung mit vielen lächelnden Menschen. wm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019