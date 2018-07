Ein Puzzle auf dem Weg hin zum jeweiligen Traumberuf

Anzeige

Bad Mergentheim.Die erfolgreich absolvierten Prüfungen wurden von Absolventen, Eltern und Lehrern bejubelt. Nach dem feierlichen Einzug der Absolventen zum Lied „Wir sind groß“ von Mark Forster, begrüßte Schulleiter Heiko Knebel die Schüler, Eltern und Freunde im Kursaal. Bereits zuvor hatte es einen Gottesdienst in der Schlosskirche gegeben.

Der Schulleiter betonte, dass es eine schöne Feier gewesen sei, bei der man dem Himmel so nahe gekommen sei, dass jeder den Fixstern Sonne aus der Mitte des Schullogos in Form eines Schlüsselanhängers habe mitnehmen können. Dieser Stern solle Anregung sein, die Schulzeit zu reflektieren, in schweren Zeiten, aber auch einen Lichtblick darstellen und die Schüler in eine strahlende Zukunft begleiten.

Knebel fügte hinzu, dass sich die Schüler nach den anstrengenden Tagen den Beifall des ganzen Saales redlich verdient hätten. Die Mittlere Reife stelle allerdings nur ein Puzzleteil auf dem Weg zum Traumberuf dar. Zwischen dem ersten Tag mit der Einschulungsfeier und heute würden tausend kleine und große Erlebnisse liegen, die die Schüler geprägt hätten. Abschließend wandte er sich mit folgenden Worten an die Absolventen: „Liebe Abschlussschüler, nehmt die Freiheit und die Herausforderung an, die auf euch wartet. Seid zuversichtlich, aber unterlasst auch nichts, worauf sich diese Zuversicht stützen kann. Alles Gute!“