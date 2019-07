Bad Mergentheim.Ein quirliger, lebendiger Fashion-Flohmarkt, wo man kaufen, stöbern und Schnäppchen ergattern kann: Am Sonntagnachmittag hatte man in der Mehrzweckhalle „Stadtgarten“ den Eindruck, dass genau das in Bad Mergentheim bisher gefehlt hat. Der Besucherandrang jedenfalls riesengroß. An 40 Ständen konnten die nicht nur weiblichen Besucher alles rund um das Thema Mode, Kleidung und Accessoires kaufen: Kleider, Jacken, Hosen, Tops, aber auch Schuhe, Taschen, Schmuck und andere hübsche Kleinigkeiten wechselten die Besitzer.

Die Veranstalterinnen Laura Frank und Lea Wolpert hatten – nicht nur am außerordentlich reichhaltigen Kuchenbüfett und Getränkeausschank unterstützt von ihren Familien und Freunden – bei ihrer Fashion-Flohmarkt-Premiere jedenfalls alle Hände voll zu tun, um die von ihnen bestens vorbereitete Veranstaltung über die Bühne zu bringen.

Jede Menge gelernt haben sie dabei auch, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichteten. „Wir haben uns bei der Anzahl der Tische offenbar ein bisschen vertan“, bedauert Lea Wolpert. Diese standen etwas zu eng beieinander und das erschwerte das Durchkommen und Stöbern. Diesen und andere Verbesserungsvorschläge, die man nach der Veranstaltung bei einer Manöverkritik mit den Ausstellern zusammentrug, werden jedenfalls bei dem jetzt schon geplanten zweiten Fashion-Flohmarkt im Herbst umgesetzt. Am Sonntag haben sich viele für den vorläufigen Termin jetzt schon einen Tisch gesichert.

Dann werden sich die beiden Studentinnen, die den Fashion-Flohmarkt in Kooperation mit dem Jugendhaus „Marabu“ veranstaltet haben, aber wohl nach einer größeren Halle umsehen müssen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019