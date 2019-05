Ein schmackhaftes Land

Bad Mergentheim.Die Buchhandlung Moritz und Lux bietet am Freitag, 17. Mai einen Südtirol-Abend an. Palmen vor Bergkulissen, Speckknödel und Pasta, Ötzi und Reinhold Messner, Kalterer See und die Geisler-spitzen – das ist Südtirol. Mittendrin sitzt der Folio-Verlag: Am Schnittpunkt zweier Kulturen ist er mit der Faszination des Landes und seinen Klischees täglich konfrontiert. Mit einigen räumt er in seinen Büchern auf, von anderen zeigt er den authentischen, faszinierenden Kern. Hermann Gummerer erzählt über Südtirol und seine Besonderheiten und bringt das Land – mit Wein, Speck, Käse, Palabirnen- und Schüttelbrot sowie Schokolade im Gepäck – auch kulinarisch nahe.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019