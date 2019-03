Ein Seelsorger mit hoher Kompetenz

Als kluger und geistreicher Krankenhauspfarrer wirkte Thomas Dreher, hoch geschätzt wegen seiner unermüdlichen und hochprofessionellen Seelsorge. Jetzt wechselt er nach Tübingen.

Bad Mergentheim. Von der Seelsorge als „Wegbegleitung in diesem Glauben, dass rettende Erfahrung möglich ist“, sprach Thomas Dreher in seiner Abschiedspredigt beim ökumenischen Gottesdienst in der Caritas-Krankenhaus-Kirche „Maria Heil der Kranken“. Da könne dann auch „aus Erschöpfung und Todessehnsucht die Hoffnung auf ein erneuertes Leben“ werden, getragen von der Gotteserfahrung, die schon der Prophet Elia gemacht habe.

Musikalisch ausgestaltet wurde die Feier von Mathias Guteman (Orgel) und Andreas Brasch (Saxophon). Das Team der ökumenischen Krankenhausseelsorge mit Sr. Bincy, SABS, dem katholischen Krankenhauspfarrer Paul Kugler und Helga Hahn wirkte bei der Liturgie mit.

„Herz für Ökumene“

Dekanin Renate Meixner würdigte Thomas Drehers Kompetenz, sein „Herz für Ökumene“ und seine Freundlichkeit, die er mit Leib und Seele eingebracht habe. „Er hat uns gutgetan und angeregt mit guten tiefen Gedanken“. Sonderpfarrstellen seien in der württembergischen Landeskirche befristet. Doch biete der Abschied zugleich die „Chance, dass Neues aufwächst“. Thomas Dreher übernehme eine anspruchsvolle Krankenhauspfarrstelle mit Leitungsfunktion in Tübingen.

Hausoberer Dr. Oliver Schmidt wandte sich beim Empfang in der Aula des Krankenhauses an Dreher. Der Gruß gelte auch seiner Ehefrau Ute Hagmaier, denn „Pfarrer und Seelsorger sein geht nicht, ohne dass der Partner mitmacht“. Seelsorge, wie sie Dreher verstanden habe, sei weit mehr als Gottesdienst. Sehr viel Spontanseelsorge sei dabei, dazu kämen Gespräche mit Mitarbeitern der Klinik und Angehörigen der Kranken. Seelsorge sei „ganz viel Zuhören und Nachfragen, gar nicht so viel Antwort geben“. Durch sein Tun sei es Thomas Dreher „gelungen, ganz viele Menschen zusammenzuführen, zu klären und damit Menschen Zukunft zu eröffnen“.

Das von Thomas Dreher gepflegte „Beziehungsnetzwerk“ zwischen Kirchengemeinde und Klinik würdigte Privatdozent Dr. Mathias Borst in seiner Doppelfunktion als Chefarzt und Kirchengemeinderatsvorsitzender. Der Gemeinde habe Dreher mit seinen klugen und geistreichen Beiträgen wertvolle Impulse gegeben – im „Caritas“ habe er eine „unglaubliche Präsenz“ gezeigt, insbesondere auf der Intensivstation. Bei ihm habe sich „zum Wirken des Heiligen Geistes eine hohe Professionalität gesellt“.

Auch in den spannungsvollen und konfliktbeladenen Situationen, die die Mitarbeiter im komplexen Krankenhausbetrieb immer wieder erlebten, habe Thomas Dreher geholfen. Seine Predigten schließlich hätten seinen „ganz besonderen konkreten Bezug zu Jesus Christus“ gezeigt, der das Zentrum seiner Verkündigung gewesen sei.

Thomas Wigant, Regionalleiter der BBT-Gruppe Tauberfranken-Hohenlohe, hielt ein engagiertes Plädoyer für eine konkrete und kreative Konfrontation von Evangelium und Existenz, eine „mitgehende Seelsorge“. Man brauche „Seelsorger, die auf Menschen zugehen und sie aufsuchen, wo sie sind. „Thomas Dreher hat das gemacht! Das muss in der evangelischen und der katholischen Kirche einen höheren Stellenwert bekommen“. Wigant hob hervor, dass Dreher seit einigen Jahren auch den Vorsitz der Klinikseelsorge der württembergischen Landeskirche übernommen habe.

Den Dank von Bürgern, Gemeinderat und Stadtverwaltung Bad Mergentheim sprach OB Udo Glatthaar aus. Thomas Dreher sei „einer, der etwas vom Besten tut, was der Mensch tun kann: Seelsorge“. Er sei „ein Beweger, dazu ein Philosoph und Literat“. Der katholische Dekan Ulrich Skobowsky überreichte Dreher eine Kerze aus der Geburtskirche in Bethlehem und dankte ihm für seinen „Fleiß, mit seiner feinen unaufdringlichen Art im Einsatz als Seelsorger Tag und Nacht an den Bruchstellen des Lebens“. Die Bewältigung der Umbrüche in der Krankenhauslandschaft sei „ohne Thomas Dreher nicht zu denken“ – die ökumenische Rahmenvereinbarung habe viel Arbeit gemacht und in die Optimierung der Seelsorge durch die Gründung des ökumenischen Hospizvereins habe er Herzblut und Lebenskraft investiert.

„Treibende Kraft“

Für den Hospizverein würdigte Vorsitzender Dr. Thorsten Zahn Dreher als die treibende Kraft bei der Umstrukturierung. Mit seiner freundlichen, aber bestimmten Art habe er alle begeistert. Aus festem Gottvertrauen heraus habe er Optimismus und Ruhe bewahrt, den leidenden und sterbenden Menschen habe er sich liebevoll zugewandt.

Helga Moos sprach Dankesworte für die Kontaktgruppe, die einmal wöchentlich die Kranken besucht, zu Gottesdiensten einlädt und den Hol- und Bringdienst verantwortet. Regelmäßig habe man sich mit Dreher getroffen, um anstehende Fragen zu besprechen.

„Warme menschliche Seite“

Für das ökumenische Seelsorgeteam lobte Ruth Hartung Schwung und Ideen Drehers für die nötige Umstrukturierung. Im Team habe sehr beeindruckt, wie „er es versteht, Inhalte aufzunehmen und zu Papier zu bringen“. Im Caritas-Krankenhaus sei die ökumenische Seelsorge gut aufgestellt. Man arbeite miteinander und profitiere voneinander.

Kur- und Reha-Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen sprach im Namen der Kollegen des Distrikts. Viele Projekte und Ideen habe Thomas Dreher verwirklicht. Er sei „fähig, in Strukturen zu denken“ und habe stets eine warme menschliche und dazu auch noch eine poetische Seite gezeigt.

Thomas Dreher gab einen bebilderten Rückblick auf seine neunjährige Dienstzeit am Caritas-Krankenhaus. Dann hatten die zahlreichen Gäste Gelegenheit, sich persönlich von dem hochgeschätzten Pfarrer und Seelsorger zu verabschieden.

