Ein „Stoppschild“ als Warnung

Bad Mergentheim.Mit einem Stoppschild in der Hand verdeutlichte Jochen Flasbeck die Haltung der Freien Wähler zum Haushalt 2019: „Wir liegen mit dem Durchschnitt unserer Schulden der vergangenen Jahre über (!) dem Durchschnitt des Landkreises und über dem Landesdurchschnitt“, kritisierte der Fraktionssprecher, der weiter von einer Gratwanderung in Bad Mergentheim sprach, nachdem die Stadt viele Verpflichtungen habe, dazu Reparaturmaßnahmen, aber eben auch notwendige Investitionen anstünden.

Die gestiegenen Steuereinnahmen, auch bedingt durch das Wachstum der Stadt, seien längst wieder ausgegeben und hohe, neue Schulden kämen jetzt noch obendrauf. Flasbeck monierte fast 30 Millionen Euro Schulden im Kernhaushalt ab dem kommenden Jahr und betonte einen prognostizierten Sprung auf fast 45 Millionen Euro Miese ab dem Jahr 2022. „Und der Oberbürgermeister sagt gar nichts zu dieser mittelfristigen Finanzplanung?“

„Wir haben Pflichtaufgaben als Stadt und freiwillige Aufgaben“, erinnerte Flasbeck und führte die Musikschule (minus 360 000 Euro), die Stadtbücherei (minus 320 000 Euro), die Bäder inklusive „Solymar“ (minus 1,3 Millionen), die Sportstätten (minus 700 000 Euro), die Kulturpflege (minus 270 000 Euro), die Wirtschaftsförderung (minus 180 000 Euro) und die Musikpflege (minus 60 000 Euro) an.

Mehrfach zitierte Flasbeck danach die Schreiben des Regierungspräsidiums seit 2012, aus denen deutliche Ansagen hervorgehen, „den Konsolidierungskurs der Stadt konsequent fortzusetzen“, „Abstriche am Standard“ zu machen und die „städtischen Finanzen strukturell“ zu überdenken.

Abstriche an den Freiwilligkeitsleistungen der Stadt würden der Überschuldung entgegenwirken, so Flasbeck, der meinte, „keine Angst“ mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in 2019 zu haben, nur weil man den Bürgern reinen Wein einschenke. Sinnvolle Kürzungen seien notwendig, um die Stadt handlungsfähig zu halten. „Wir haben einen Bürgerauftrag“, betonte Flasbeck und dieser besage: „Die Stadt muss bewegungsfähig bleiben!“ Mit den vorhandenen Mitteln müsse „sparsam und weitsichtig“ umgegangen werden.

Zur Antragsflut in den nicht-öffentlichen Haushaltsvorberatungen, vor allem vonseiten der CDU, merkte der Sprecher der Freien Wähler kritisch an: „Wir lesen daraus ein tiefes Misstrauen gegenüber der Planung der Verwaltung.“ Die meisten Stadträte und die Rathaus-Mitarbeiter würden über die vielen Anträge, Wünsche und Arbeitsaufträge stöhnen.

„Der Gemeinderat muss als Ganzes auch ungeliebte Themen diskutieren – gemeint ist die Summe aller Freiwilligkeitsleistungen – und nicht nur auf eine vor der Tür stehende Wahl oder ein Wählerpotenzial in den Teilorten schielen“, sagte Flasbeck und ergänzte abschließend: „Wir Freien Wähler versuchen in der Gesamtheit Freiwilligkeitsleistungen zurückzufahren, um sicher zu stellen, dass diese Stadt auch in Zukunft ihre Pflichtaufgaben erfüllen kann.“

