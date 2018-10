Ein Tanz zwischen Fettnapf und großem Auftritt

Bad Mergentheim.„Eigentlich bin ich ja Tänzer“ lautete der Programmtitel des Klavierkabarettisten Daniel Helfrich zum Auftakt der Kleinkunstsaison 2018/2019 der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum.

Der aus Weinheim stammende Kabarettist, Pianist, Sänger, Komponist und Entertainer absolvierte zunächst ein Pädagogikstudium an der Hochschule in Heidelberg. 1999 startete er eine Karriere als freischaffender Künstler mit europaweiten Engagements als Solopianist und Sänger. Seit 2006 steht Daniel Helfrich vor allem als Klavierkabarettist deutschlandweit auf Kleinkunstbühnen. Zudem hatte er Gastspiele bei verschiedenen TV-Sendungen. Zudem erhielt Helfrich mehrere Kleinkunstpreise. Im Bad Mergentheimer Kulturforum gastierte er bereits im Frühjahr 2012 mit seiner damaligen Musikkabarettshow „MusiZierfische“.

„Eigentlich bin ich ja Tänzer“, ließ Daniel Helfrich zu Beginn entsprechend dem Titel seines aktuellen Programms verlautbaren, nachdem Svenja Schuck, Veranstaltungsmanagerin der Stadt Bad Mergentheim, zuvor die zahlreichen Besucher im Kulturforum begrüßt hatte. Zwar habe er es in der Tanzschule nicht über einen Grundkurs hinaus gebracht, jedoch „Dancing is my Life – allerdings bin ich zu langsam, unbeweglich und zu steif“, bekannte sich der Musikkabarettist zu seiner eigentlichen Leidenschaft. Eine mögliche Karriere als Tänzer sei gescheitert, da immer wieder etwas dazwischen gekommen sei, das ihn davon abgehalten habe, diese Leidenschaft weiter zu verfolgen.

In seiner begeisternden Show zeigte Helfrich, dass das ganze Leben ein einziges Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit sowie zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance sei. So gab er mit Tiefsinn und Humor sowie immer wieder auch ironisch und skurril Antworten auf schwierige Fragen wie etwa nach gesunder und ethisch moralisch vertretbarer Ernährung mitsamt Entscheidungen, ob Pommes mit Trüffeln oder doch eher ein leichter Snack aus dem Streichelzoo auf dem Speiseplan stehen sollten oder ob das Feingefühl eines Bombenentschärfers für die Tanzfläche ausreiche.

„Egal, was andere denken, das ist mir ganz egal. Das Leben ist phantastisch und wir leben nur einmal“, meinte Helfrich unter anderem in einem seiner Lieder, die er und virtuos am Klavier präsentierte. Dabei begab er sich mit mal mehr, mal weniger ernstzunehmenden Texten in schwungvolle Pirouetten. Sowohl sein musikalisches Können als auch sein Wortwitz und seine Wortspiele – mitunter im Stil seines Kabarett-Kollegen Willy Astor, jedoch mit vielen weiteren Ideen garniert – sowie der Einbezug des Publikums entpuppten sich erneut als besondere Spezialitäten Helfrichs.

„Wissen Sie, was mein absoluter Lieblings-Tanzfilm ist?“, fragte er beispielsweise wiederholt die Zuhörer, um sie raten zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass der Klavierkabarettist sehr viele Favoriten an Tanzfilmen hatte, deren Melodien und Musiken er jeweils mit deutschen Parodietexten versehen wiedergab, wie zum Beispiel in Anlehnung an „I’m Singing in the Rain“ gemäß dem Motto „Ob es regnet oder schneit, ich wollt tanzen jederzeit“.

„Sie werden heute Abend 35 Todesfälle in meinem neuen Programm erleben“, kündigte Helfrich eingangs an. Im weiteren Verlauf erfuhr das Publikum, was es damit auf sich hatte, denn manche seiner Lieder mündeten inhaltlich tatsächlich in Todesfällen wie etwa bei dem einer Frau durch eine Kuh („In Deutschland sterben weit mehr Menschen durch Kühe als durch Haifische“). Und bei „Herr der Ringe“ seien sogar mehr als 800 Todesopfer zu verzeichnen. „Eigentlich bin ich zwar Tänzer, jedoch auch ganz froh, dass ich Klavierkabarettist geworden bin“, äußerte Helfrich gegen Ende seines Programms. Damit lag er womöglich vollkommen richtig, denn in seinem rund zweistündigen Musikkabarett der besonderen Klasse bot Helfrich ziel- und treffsicher höchsten Unterhaltungswert sowie Lachgarantie für das Publikum auf hohem Niveau.

