Ein Visionär, der „keine halben Sachen macht“

„Das Leben wird nach Jahren gezählt und nach Taten gemessen“, philosophierte einst Laotse – damit spannt sich der Bogen zu Professor Dr. Werner Romen. Der wird 80 – und hat viele Akzente gesetzt.

Edelfingen. Und von Konrad Adenauer stammt der Satz „Fallen ist weder gefährlich, noch eine Schande – Liegenbleiben ist beides“. Der Jubilar ist in der Tat ein Stehaufmännchen, das sich auch dann nicht unterkriegen lässt, wenn es mal nicht wie gewünscht laufen sollte – bis auf den heutigen Tag. Vieles hat er aber richtig gemacht, in vielerlei Hinsicht seine Duftmarken hinterlassen – und avancierte so als leidenschaftlicher Mediziner zum echten Glücksfall für die Region.

Zufällig in der Kurstadt gelandet

Glück sei auch gewesen, dass er 1984 – rein zufällig – in der Kurstadt gelandet sei, blickt Professor Romen zurück. Denn nur einen Tag nach Unterzeichnung seines Kontrakts am Caritas-Krankenhaus hätte „mich der seinerzeitige Oberbürgermeister Manfred Rommel nach Stuttgart holen wollen“.

So jedoch hatte der gebürtige Schlesier dem Mergentheimer Hospital sein „Ja-Wort“ gegeben – und leitete dadurch eine erfolgreiche Ära ein.

An der Mergentheimer Klinik hob der Jubilar unter anderem das Institut für Pathologie aus der Taufe. Zudem war er bereits seinerzeit in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich engagiert. Parallel dazu stand der Neu-Achtziger dem „Caritas“ von 1990 bis 2004 als Ärztlicher Direktor vor, eine Zeit geprägt von zahlreichen Veränderungen, Neustrukturen, die das Haus nach vorn brachte.

„Ich mache eben keine halben Sachen“, blickt Professor Romen zurück, dem bei seiner Tätigkeit als leidenschaftlicher Pathologie der Kontakt zu niedergelassen Medizinern ebenso am Herzen lag wie der gute interdisziplinäre Draht zu den Kollegen im Krankenhaus.

Passionierter Praktiker

Durch die vielen Jahre als passionierter Praktiker hat sich Werner Romen, der seine Frau Astrid übrigens in der Pathologie in Würzburg kennen- und liebengelernt hat, weit über die Region hinaus hohes Ansehen erworben. Und sein fachlicher Rat wird bis auf den heutigen Tag sehr geschätzt und gerne in Anspruch genommen. Dennoch hat er nach Abschluss seiner aktiven Zeit im „Caritas“ einen richtigen Cut gemacht.

„Wer immer nur dass tut was er schon kann, bleibt immer nur das, was er schon ist“, zitiert Professor Romen, bekannt für seinen hintersinnigen Humor, Henry Ford. Und so habe er dann die Chance beim Schopf gepackt, sich Freiräume zu schaffen „und etwas Neues zu beginnen“, meint einer, der seine Tätigkeit als Pathologe schmunzelnd gerne so umschreibt: „Da war ich der Dienstleister für andere.“

Genug Aufgaben

Doch Aufgaben gab und gibt es auch danach zur Genüge – und vor allem mehr Zeit für die Familie. Für den Jubilar („ich bin mit dem Helfersyndrom ausgestattet“) stand auch als Ruheständler nicht zur Debatte, sich auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen. Mitnichten. Er befinde sich „in der Lebensphase ’rüstiger Rentner’“ und freue sich deshalb, gebraucht zu werden und sich weiterhin gesellschaftlich einbringen zu können – „auch wenn ich manche Posten abgegeben habe“, sagt Professor Dr. Werner Romen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Das Geburtstagskind ist ein „Mann mit Visionen“ – und einer, der über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz verfügt, „den ich gerne weitergebe“

. Dies tut er unter anderem mit großer Freude an der Dualen Hochschule in der Großen Kreisstadt im Bereich Gesundheitsmanagement, wo er in schöner Regelmäßigkeit Vorlesungen gibt.

„Humor ist ein Kragenknopf, wer nicht lacht, dem kann der Kragen platzen“ könnte ein Motto lauten, das ihn das ganze Leben begleitet hat. Mit der richtigen Portion davon sei es ihm deshalb auch stets gelungen, „Brücken zu bauen zu den Patienten und den Kollegen“, betont Romen. Humor helfe zudem bei der Problembewältigung.

Trotz aller ehrenamtlicher Aktivitäten hat der Jubilar jetzt bedeutend mehr Raum für die schönen Dinge des Lebens, zu denen für ihn und seine Frau das Reisen in ferne Länder sowie das Fotografieren gehören. Sie sei für ihn genau das passende Gegenstück. „Von ihr werde ich getragen und ertragen, sie hat mich auch vor mancher Torheit bewahrt“, meint das Geburtstagkind spitzbübisch.

Für die weitere Zukunft wünscht sich Professor Dr. Werner Romen, dessen beide Söhne im Übrigen als Biochemiker und Arzt gewissermaßen in die Fußstapfen des Vaters getreten sind, vor allen Dingen Gesundheit, um sich noch lange Zeit rege in verschiedensten Funktionen am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können – und den schönen Dingen des Lebens zu frönen.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen zum Geburtstag an.

