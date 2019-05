Ein wahres Sportfest für Groß und Klein

Der vierte „Tag des Sports“ erwies sich als der bisher erfolgreichste. In und um die DOG-Turnhalle und beim Deutschorden-Stadion wurde eifrig gesportelt.

Bad Mergentheim. Der Sonntag war ein echter „Feier“-Tag. Die neue Turnhalle des Deutschorden-Gymnasiums wurde feierlich eingeweiht (wir berichteten), und auch die am Tag des Sports teilnehmenden Vereine beziehungsweise Abteilungen hatten einen wahren Festtag auf die Beine gestellt.

Das Angebot war wieder einmal groß: Fußball (DJK SV und VfB Bad Mergentheim), Handball (SG Bad Mergentheim), Kinderturnen und Tanz (SV Löffelstelzen), Rope-Skipping (TV Bad Mergentheim), Kung Fu (K’ung Shou Kampfkunst, Markelsheim), Sommerbiathlon (Deutschmeister-Schützengilde Bad Mergentheim), Football und Cheerleading (Wolfpack Bad Mergentheim), Pétanque (Freunde des Pétanque, Bad Mergentheim), Dart (VfB Bad Mergentheim) und sogar Angeln (Fischereiverein Bad Mergentheim) standen ebenso zur Auswahl wie das Sportabzeichen (TV Bad Mergentheim). Es war also für beinahe alle Vorlieben etwas geboten.

Was auffiel: Der Publikumszuspruch war deutlich höher als in den Vorjahren. Besonders für Familien war der Tag des Sports ein willkommener Grund für einen lehrreichen und sportlich bewegten Ausflug. Das mag sicherlich vom schönen Wetter mit beeinflusst worden sein; vielleicht war auch das Interesse an der neuen Turnhalle für viele ein Anreiz, das Angebot der Vereine ebenfalls in Augenschein zu nehmen. Jedenfalls war es schön, zu beobachten, dass überall Kinder und Jugendliche eifrig dabei waren, die Besonderheiten der verschiedenen Sportarten kennenzulernen. Und die Eltern staunten nicht schlecht, was der Nachwuchs so alles drauf hat. Egal, ob beim Dart, Handball, Football, Angeln oder Sommerbiathlon – an allen Ständen wurde eifrig gesportelt und erste Erfolge stellten sich schnell ein. Als Dauerbrenner erwiesen sich wiederum die Fußball-Angebote. Cheerleading, Turnen oder auch Kung Fu machten sichtlich viel Spaß, wenn man nur die erste Scheu überwunden hatte. Und so mancher entschloss sich spontan fürs Sportabzeichen, warf Bälle und drehte seine Runden im Stadion – oft sogar im Familienverband. Wer es lässiger angehen wollte, schob die berühmte ruhige Kugel beim Pétanque.

Wolfpack und der VfB (im Stadionbereich) sowie die DJK und die SG Bad Mergentheim (DOG-Turnhalle) versorgten die Besucher mit Essen und Getränken.

Kurzum: Der Tag des Sports war ein „rundes“ Angebot und wurde zu einem echten Sportfest für Groß und Klein. Der Stadt-Sportausschussvorsitzende Thomas Beiersdorf brachte es auf den Punkt: „Die neue Halle ist da, jetzt muss sie mit Leben erfüllt werden. Und ich wünsche mir, dass beim nächsten Tag des Sports noch mehr Vereine Präsenz zeigen und, dass noch mehr Einwohner unserer Stadt die Gelegenheit nutzen, sich einen eigenen Eindruck vom vielfältigen Angebot unserer Vereine zu verschaffen.“

An jedem Stand gab es ein Stempelchen für ein Gewinnspiel. Wer Glück hat, darf sich auf sportliche Preise freuen.

