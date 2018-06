Ein Windpark an der Grenze wäre möglich

Anzeige

„Fläche reduzieren“

Die CDU fordere nun die Stadtverwaltung auf, nach rechtskonformen Möglichkeiten zu suchen, die verbleibende Potenzialfläche zu reduzieren und schon Vorsorge zu betreiben, bezüglich eines Rückbaus von Windkraftanlagen nach vielleicht 25 Jahren. Die Stadt und die Steuerzahler müssten dagegen abgesichert werden in die Haftung zu kommen. Der Anlagenbetreiber oder der Grundstücksbesitzer müssten die Kosten für einen späteren Rückbau voll übernehmen und dabei am besten gleich von Anfang an eine Bürgschaft hinterlegen, damit auch bei einer Pleite alles dauerhaft abgesichert sei.

„Die Letzten im Kreis“

OB Glatthaar nahm den Arbeitsauftrag an, zumal das Verfahren sowieso noch nicht ganz am Ende angekommen sei.

Hubert Schmieg (Grüne) merkte kopfschüttelnd nur an: „Wir sind die Letzten im Landkreis in Sachen Windkraftausbau.“ Die Taktik der CDU sei klar erkennbar: „verzögern, verhindern, verschieben“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018