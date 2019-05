Einbruch in Geschäft

Bad Mergentheim.Unbekannte verschafften sich am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Burgstraße in Bad Mergentheim. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie zwei Personen aus dem Innenhof des Geschäfts mit zwei gefüllten Taschen herausgelaufen kamen. Weil dem Mann dies ungewöhnlich vorkam, sprach er die zwei Unbekannten aus der Ferne an. Kurz darauf ergriffen die zwei Männer die Flucht und rannten in die Straße „Ledermarkt“ davon. Dort stand noch eine dritte, weibliche Person, die zusammen mit den zwei Unbekannten in einen schwarzen Pkw-Kombi ohne Kennzeichen einstieg und in Richtung „Gänsmarkt“ davon fuhr. Die Personen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: Männlich, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, hat eine Glatze, schlanke Figur, ist braungebrannt und trug Sportbekleidung. 2. Person: Männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, trug eine Mütze und verdeckte sein Gesicht mit einem Tuch, bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Sweatshirt mit Kapuze 3. Person: Weiblich, circa 18 Jahre alt, hat schwarze längere Haare. Insgesamt entwendeten die Täter Ware im Wert von circa 3500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 an das Polizeirevier zu wenden. pol

