Eindrucksvoll im dramatisch grundierten Gebet

Anzeige

Bad Mergentheim.Gut besucht war ein künstlerisch hochkarätiges Benefizkonzert in der Bad Mergentheimer Marienkirche zugunsten der seit langem überfälligen Restaurierung der Orgel im Münster St. Johannes. Geladen hatten der Mergentheimer Rotary-Club und die Kirchengemeinde St. Johannes in Person von Kirchenmusikdirektor Michael Müller. Musikalisch gestaltet wurde das Ereignis von der renommierten Sopranistin Sieglinde Zehetbauer, die zu diesem Anlass von Hans Orterer an der Späth-Orgel der Marienkirche begleitet wurde. Orterer (Jahrgang 1948), ein ehemaliges Mitglied der berühmten Regensburger Domspatzen, hat sich bedeutende Verdienste vor allem in seinen Jahren als Leiter verschiedener Heeresmusikkorps und als Komponist für Blasorchester erworben. Die aus Oberbayern stammende Sieglinde Zehetbauer ist gelernte Kirchenmusikerin und Organistin und hat sich seit Beginn ihrer freien Tätigkeit im Jahr 2005 als Opern- Oratorien- Konzert- und Liedsängerin mit breitgefächertem Repertoire sowie als Musikpädagogin einen Namen gemacht.

Romantischer Klangcharakter

Ihr Auftritt in einem gut einstündigen Programm, bestehend vorwiegend aus bekannten Stücken katholischer Sakralmusik, darunter passend zum Ort der Veranstaltung sechs „Ave Maria“-Vertonungen aus verschiedenen Epochen, hinterließ einen tiefen und nachhaltigen Eindruck.

Zehetbauers engagierter und eindringlicher Deutung verlieh auch Altbekanntem und oft Gehörtem, beispielsweise dem „Evergreen“ von Gounod, eine selten zu hörende individuelle Note. Dabei mag der romantisch-bodenständige Klangcharakter der 1903 gebauten Späth-Orgel in der Marienkirche mit seinem eigentümlichen Spektrum aus weichen, gedeckten und verhangenen, in der Tiefe satten Farben und imponierenden Bässen besonders vielen älteren Zuhörern noch von Kindheit her vertraut gewesen sein.