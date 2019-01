Bad Mergentheim.Das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim gibt wieder in Kooperation mit dem Kammerorchester Bad Mergentheim unter der Leitung von Felix Krüger am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal ein Sinfoniekonzert. Die Werke stehen alle unter dem Motto „Italien“ und versprechen große Abwechslung. Im ersten Teil werden drei italienische Komponisten zu Gehör gebracht. So wird das Konzert mit Verdis bekannter Ouvertüre zu „Traviata“ eröffnet.

Es folgt in der Besetzung ein besonderes Werk Antonio Vivaldis, ein Doppelkonzert für zwei Violoncelli und Streichorchester. Ottorino Respighi (1879-1936) bringt in seinen „Antiche Danze et arie per liuto“ eine Suite alter Melodien im neoromantischen Klanggewand. Im zweiten Teil des Konzerts wird Felix Mendelssohns „Italienische“ Sinfonie gespielt, in dem der italienische Charakter eindrucksvoll und facettenreich musikalisch zum Ausdruck gebracht wird. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019