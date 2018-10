Eine alte Uhr war alles, was er besaß

Nachlassakten zeigen, wer arm und wer reich war. Darum dreht sich unsere heutige Archivalie des Monats.

Bad Mergentheim. Er muss ein armer Schlucker gewesen sein, der aus Wölchingen stammende Joseph Bickel. Als er am 13. September 1881 im Mergentheimer Armenspital starb, gab es nicht viel zu erben. Er hatte ja nur einige wenige Kleidungsstücke und eine alte, silberne Uhr. Und da er auch keine Kinder hatte, kamen nur seine Geschwister als Erben in Frage.

Die Kleider und die Uhr wurden auf 42 Reichsmark geschätzt. Da ja bekanntlich nicht einmal der Tod umsonst ist, veranschlagte die Hospitalverwaltung 41 Reichsmark für die Beerdigung des Verstorbenen. Wäre also noch eine Mark übrig geblieben. Aber wer wollte sich noch um diese eine Mark streiten? Also verzichteten die Geschwister auf eine Nachlassverwaltung. Akte zu, Fall erledigt, möchte man fast sagen.

Dokumentiert wird dieses Schicksal an Hand der Nachlass-Akte über die Hinterlassenschaft des Joseph Bickel, die von der Gemeinde angefertigt wurde. Das Stadtarchiv besitzt rund 5000 solcher Schriftstücke, die früher als Teilungen, heute geläufiger als Nachlassakten, bezeichnet werden. Dazu gehören auch die so genannten Inventuren, die Auskunft darüber geben, welchen Besitz Vermählte bei ihrer Heirat in die Ehe eingebracht haben.

Diese Akten zeichnen über Jahrhunderte hinweg ein Bild von den Besitzverhältnissen verschiedener Gesellschaftsschichten und eignen sich daher besonders, von Stadtarchivarin Christine Schmidt zur Archivalie des Monats erklärt zu werden. Die Armuts-Akte des Joseph Bickel umfasst nur einige wenige Blätter. Ganz anders verhält es sich mit der voluminösen Hinterlassenschafts-Akte der Elisabeth Rhodius, die Ende Oktober 1796 verstarb, nachdem ihr Mann, der Besitzer der Mergentheimer Engel-Apotheke, durch einen tragischen Unfall im Laboratorium ums Leben gekommen war. Die Teilungsakte des Stadtgerichts führt den gesamten Nachlass der Elisabeth Rhodius auf, deren Söhne noch minderjährig waren und einem Vormund unterstellt wurden. Wie man dem Nachlass der Hof-Apotheker-Witwe entnehmen kann, ist sie als betuchte Bürgerin verstorben. Allein die Liegenschaften umfassen das stattliche Haus am Marktplatz mit der damaligen Engel-Apotheke, zwei Weinberge in der unteren Ketter und in der Arkau, mehrere Äcker, Wiesen und ein Krautgarten. Dann wurde das Bargeld aufgelistet, das sich aus verschiedenen Münzen zusammensetzte, wie zum Beispiel Taler und Dukaten. Zusammengenommen waren es 145 Gulden und 54 Kreuzer.

Nur um eine ungefähre Vorstellung vom Reichtum der Familie zu geben: Für einen Gulden hätte man laut Stadtarchivarin Schmidt in jener Zeit 18 Kilogramm Roggenbrot kaufen können. Die Bücher hatten einen Gesamtwert von 40 Gulden. Nach dem Bargeld wurden die Gold- und Silberwaren in die Hinterlassenschafts-Liste eingetragen: Ein goldener Ring, ein silbernes Brettspiel, silberne Salzfässchen, silberne Becher und Löffel sowie silberne Schnallen. Dann wurden die Waffen aufgelistet. Im Haushalt befanden sich ein silberner Degen, ein Degen mit versilbertem Griff und ein Hirschfänger, drei Flinten, ein Standrohr und eine Kugelbüchse. An Frauenkleidern gab es einige Röcke, Jacken, Blusen und etliche Hemden. Sieben Betten mit Zubehör, Bettzeug, neun Tafeltücher, 25 Tischtücher, zum Teil mit Servietten, Handtücher, Geschirr aus Zinn, Kupfer und Eisen beziehungsweise aus Blech, Nudelbrett, Wergelholz, Schüsseln und Wasserkübel wurden aufgeführt.

Dann kamen die Möbelstücke an die Reihe wie zum Beispiel Kommoden, Tische, Sessel, Schränke, ein Nachttisch und ein Schreibpult. Auch Spiegel, Kruzifixe, viele Bilder zum Teil mit goldenen Rahmen, Fayence- und Porzellan-Geschirr, sowie Trinkgläser gehörten zum Haushalt. Im Keller hatte die Familie reichlich Wein gelagert und besaß auch einen großen Schlitten, der mit Pferden gezogen werden musste.

Auch ein Stall mit zwei Kühen, einem Ochsen, zwei Schweinen, vier Hühnern und einer Gans gehörte zum Anwesen. In der Scheuer lagerten Korn, Dinkel, Gerste, Stroh, Heu, Holz und Reisig,

Natürlich gehörte zur Erbmasse auch die Apotheke mit Zubehör. Allein die Apothekerwaren hatten einen Wert von 2200 Gulden. Zudem kommt noch der Betrag von 27 000 Gulden hinzu, welcher der Familie Rhodius und der Apotheke von verschiedenen Personen geschuldet wurde. Der Apothekergehilfe Heinrich Merz hatte die Apotheke als Pächter für zwölf Jahre gepachtet, da die Söhne ja noch nicht volljährig waren. 1809 übernahm der jüngere Sohn Philipp Franz Rhodius schon in fünfter Generation den Betrieb.

Die älteste Nachlassakte im Stadtarchiv reicht bis ins Jahr 1601 zurück. Nachdem der Fuhrmann Georg Schnepf, der krank und bettlägerig war, verstarb, erhielt Simon Steudlein dessen Kleider, da er ihn bis zum Schluss gepflegt hatte. So lebensnah können alte, verstaubte Akten sein. jwi

