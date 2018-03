Eine Anleitung zum Glücklichsein

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Internationale Tag des Glücks, der jährlich am 20. März gefeiert wird, wurde 2012 von den Vereinten Nationen festgelegt. Seither gibt es an diesem Tag vielfältige Aktionen rund um das kleine und große Glück, so auch dieses Jahr in Bad Mergentheim.

„Treibt uns alle um“

Glück ist ein Thema, das uns alle umtreibt. Wir alle wollen möglichst oft glücklich sein, Glück haben und auch zu Geburtstagen, Prüfungen und zum Jahreswechsel wünschen wir uns gegenseitig Glück. Aber was hat es mit dem Glück auf sich? Was macht uns glücklich? Ist Glück von Dauer oder gibt es das Glück nur in Augenblicken? Haben wir Einfluss auf unser Glück? Wenn ja, in welchem Maß und wie viel Glück ist für ein erfülltes Leben notwendig? Oder macht uns das Streben nach Glück auf Dauer unglücklich?

Diesen und anderen Fragen widmet sich Hans-Martin Bauer in seinem interaktiven Vortrag „Glück und Lebensfreude – Anleitung zum Glücklichsein“ am 20. März um 19.30 Uhr im Großen Kursaal.