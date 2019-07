„Eine Ausstellung mit Aha-Effekt ist uns gegeben“

Bad Mergentheim.Mit einem Festakt wurde die Sonderausstellung „Der Deutsche Orden im Südwesten“ im Deutschordensmuseum (DOM) in Bad Mergentheim feierlich eröffnet. Am Rande wurde die Kooperationsvereinbarung für das DOM unterschrieben.

„Eine Ausstellung mit Aha-Effekt ist uns verheißen und gegeben, die wir mit Erstaunen sehen dürfen“, meinte S.E. Hochmeister Frank Bayard, seit August 2018 Generalleiter des Deutschen Ordens, zum Auftakt im bis auf den letzten Platz komplett gefüllten „Roten Saal“. Die Geschichte und die Ausstellung verdeutliche, dass der Deutschorden kein reines Relikt der Vergangenheit, sondern als kulturelle und karitative Gemeinschaft gegenwärtig sei sowie eine Zukunft habe. „Die Mitglieder wirken einerseits mit Demut, andererseits mit Freude und Engagement. Sie machen den Orden spannend und lebendig, denn es geht nicht nur um Gebäude oder andere Besitztümer“, betonte Bayard. Es gelte allerdings auch, die Vergangenheit nicht zu verdrängen, ohne „das Scheitern schönreden zu müssen, denn Scheitern gehört zum Menschen und zum Leben“. Zudem gelte es, den Geist, der in dem Deutschordensschloss stecke, lebendig zu halten.

„In diesen 800 Jahren hat der Deutsche Orden den Südwesten mitgeprägt und ist hier tief verwurzelt“, unterstrich Gisela Splett, Staatssekretärin im Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg. „Wenn diese Aspekte bisher nicht ausreichend im Fokus standen, werden sie jetzt mit dieser Sonderausstellung beleuchtet“. Die Integration deren Exponate in die Dauerausstellung des DOM habe für die Besucher den Vorteil, dass der direkte Bezug zur Geschichte des Deutschen Ordens und dessen Verwurzelung im Südwesten chronologisch in die Jahrhunderte lange Historie hergestellt und aufgezeigt werde. Ein weiterer Vorteil sei, dass sich die Betrachter in den ehemaligen Prunkräumen und fürstlichen Wohnräumen des Bad Mergentheimer Schlosses befänden. Es sei heute noch spürbar, dass die Stadt und das Schloss jahrhundertlang Ordenszentrale, Regierungssitz und Residenz des Hochmeisters gewesen seien.

Die über 800 Jahre gewachsene Verbindung zwischen Stadt und Orden sei nach wie vor eng, betonte Oberbürgermeister Udo Glatthaar. „Wir sind mit dieser Tradition verwoben, sie prägt uns. Und wir sind auch ein wenig stolz auf diese lange Deutschordenstradition“. Bad Mergentheim sei mit insgesamt 280 Jahren, verteilt auf vier Jahrhunderte, von allen Residenzstädten bisher die längste Zeit Sitz des Ordens gewesen. Die Sonderausstellung „Der Deutsche Orden im Südwesten“ nannte Glatthaar als eines der wesentlichen Glanzlichter und Höhepunkte in diesem Jubiläumsjahr.

„Die Gründung von Deutschordens-Kommenden in Südwestdeutschland im Spannungsfeld von religiöser Motivation, Adels- und Reichspolitik“, lautete der Titel eines Festvortrags von Prof. Dr. Maria Magdalena Rückert vom Landesarchiv Baden-Württemberg (Abteilung Staatsarchiv Ludwigsburg). „Nur selten sind die Anfänge einer Niederlassung des Deutschen Ordens im Reich so gut dokumentiert wie hier in Bad Mergentheim“, berichtete sie.

Maike Trentin-Meyer, die eine Einführung in die Sonderausstellung gab und in einem Kurzüberblick über die Geschichte des Deutschen Ordens referierte, dankte allen Unterstützern, Förderern und Helfern zum Zustandekommen dieser Schau. Musikalisch wurde der Festakt von Claudia Weissbarth (Flöte) und Julia Weissbarth (Harfe) umrahmt. Im Anschluss fand ein feierlicher Empfang des Deutschherrenbundes statt.

