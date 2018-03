Eine echte Schande

Anzeige

In Anbetracht dessen, dass man im Fall Dame Ndow sicher von einem Musterbeispiel für gelungene Integration sprechen kann, ist das eine Schande. Andernorts lässt man ein enormes Gefährdungspotenzial, wie zum Beispiel den Berliner Attentäter Anis Amri, vollkommen unbehelligt einen Terroranschlag vorbereiten und durchführen. In diesen Fall waren die Behörden unfähig, eine Abschiebung durchzusetzen. Bis heute ist ungeklärt, warum die Abschiebung nicht vollstreckt wurde und man sich hier seitens der Verantwortlichen nicht an Recht und Gesetz gehalten hatte.

Im Bad Mergentheimer Stadtrat wurde der Fall Ndow kürzlich auch thematisiert. Die Stadtratsfraktion der SPD stellte einen Antrag auf Verabschiedung einer Resolution zugunsten von Ndow. Während auch die Grünen im Stadtrat einen solchen Beschluss befürworteten, lehnte Oberbürgermeister Glatthaar diesen kurzerhand aus „formalen“ Gründen ab. In ähnlicher Weise reagierte auch der Petitionsausschuss, für den das Ansinnen zu spät eingereicht wurde, um noch helfen zu können. Die Vorgehensweise scheint sich also von der Bundesebene bis hinunter in die Kommunen wie ein roter Faden durchzuziehen –man beruft sich auf Recht und Gesetz wie es gerade passt, ungeachtet dessen, ob es Sinn macht oder nicht. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke.

