Eine Fackel kann ein Licht der Hoffnung sein

Der „Kinder-Lebens-Lauf“ macht am Montag, 3. September, in Bad Mergentheim Station. Veranstalter ist der Bundesverband Kinderhospiz.

Bad Mergentheim. Mehr als 40 000 Familien in Deutschland vereint ein gemeinsames Schicksal: sie haben ein Kind mit einer lebensverkürzenden Krankheit, für die es voraussichtlich keine Heilung gibt.

Auch in unserer Region leben Familien, die davon betroffen sind. Um auf das Schicksal dieser Familien aufmerksam zu machen, hat der Bundesverband Kinderhospiz den „Kinder-Lebens-Lauf“ ins Leben gerufen, der am Montag, 3. September Station(en) im Main-Tauber-Kreis und auch am Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim macht.

Als ein Staffellauf in Anlehnung an das Olympische Feuer führt die Strecke in 132 Tagen über 6000 Kilometer von Kinderhospiz zu Kinderhospiz durch ganz Deutschland. Die Schirmherrschaft hat Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, übernommen.

Nach Marktheidenfeld

Am Montag, 3. September ist der Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“, eine Kooperation zwischen dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und dem Malteser Hilfsdienst, an der Reihe. Er organisiert den Transport der speziell entwickelten Fackel von Bad Mergentheim nach Marktheidenfeld. Als „Licht der Hoffnung, das besonders stark für die betroffenen Familien scheinen soll“, bezeichnet Kinderkrankenschwester und Hospizkoordinatorin Elsbeth Kiesel die Aktion.

Für seine Streckenabschnitte darf „Sonnenschein“ auf tatkräftige Unterstützer aus der Region bauen. „Wir sind überwältigt, dass sich so viele, gerade auch junge Leute, gemeldet haben, die Fackel auf einem unserer drei Teilstücke der Strecke zu befördern“, freut sich Elsbeth Kiesel, die mit „Sonnenschein“-Kollegin Silke Schlör für die Organisation des Kinder-Lebens-Laufs zwischen Bad Mergentheim und Marktheidenfeld zuständig ist.

Kinder im Beiwagen dabei

Von der ersten Station am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim aus bringt eine Jugendmannschaft des VfB Bad Mergentheim die Fackel nach Tauberbischofsheim auf den Marktplatz, wo bereits die plüschig-pink gekleideten Streetbunnys mit ihren Motorrädern warten. Sie transportieren die Fackel weiter zum Wertheimer Markplatz. „Ein oder zwei unserer betroffenen Kinder kommen sogar im Beiwagen mit, um die Aktion zu unterstützen“, berichtet Elsbeth Kiesel.

„In Wertheim übernimmt das THW die Staffel-Fackel und bringt sie auf dem Wasserweg nach Marktheidenfeld und beendet damit unseren Streckenabschnitt beim Kinder-Lebens-Lauf.“ Auch die Gesundheitsholding Tauberfranken (GHTF), die an allen drei Standorten medizinische Einrichtung en unterhält, unterstützt die Aktion. „Die meisten Menschen können nur erahnen, wie es ist, ein schwerkrankes Kind in der Familie zu haben. Der Staffellauf setzt ein Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Familien und macht auf die Unterstützung – auch durch unseren Hospizdienst „Sonnenschein“ – aufmerksam“, sagt der Hausobere des Caritas-Krankenhauses, Dr. Oliver Schmidt.

„In unserer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Caritas-Krankenhaus sowie im MVZ Tauberfranken Wertheim engagieren wir uns nach Kräften für unsere jungen Patienten und für deren Familien. Aktionen wie der Kinder-Lebens-Lauf liegen uns daher besonders am Herzen“, sagt Schmidt weiter.

Solidarität bekunden

Da es an allen drei Standorten ein etwa halbstündiges Programm gibt, freut sich das Caritas-Krankenhaus gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst auf zahlreiche Besucher aus der Region, die mit ihrer Anwesenheit Solidarität für die betroffenen Familien bekunden. Der Bundesverband Kinderhospiz und Vertreterinnen des Kinderhospizdienstes „Sonnenschein“ stehen an den Standorten mit Infomaterial und für fachkundige Gespräche bereit. Bekannte Gesichter aus Politik und Musikszene sorgen für das jeweilige Rahmenprogramm. ghtf

