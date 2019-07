Eine Fahrt in den gar nicht so fernen Osten

Bad Mergentheim.Die MSC-Reise führte diesmal in den gar nicht so fernen Osten. Der Motorsportclub Bad Mergentheim besuchte mit 39 Mitgliedern Dresden, Bautzen, Görlitz, Breslau und Leipzig.

Dresden glänzt mit der wunderbar wiedererbauten Frauenkirche und goldverziertem Dachschmuck über schwarzen Mauern. Vom Hotel Maritim – in einem ehemaligen Lagerhaus genial eingerichtet – liegt die barocke Innenstadt nur wenige Minuten entfernt. So konnte die Gruppe leicht zu Fuß die Semper-Oper erreichen für den Besuch des Balletttabends „Ein Sommernachtstraum“, mit zwei Teilen sehr gegensätzlicher Art.

Die Elbe hatte nur 65 Zentimeter Wassertiefe, so dass nur eine kleine Stadtfahrt zu Wasser möglich war bis zur Brücke „Das Blaue Wunder“, die als einzige der sieben Brücken den Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hat. Der Ausflug in die Sächsische Schweiz fand per Bus statt.

Die nächste Station war Bautzen, die Stadt mit vielen Türmen, darunter der schiefe Reichenturm, der Dom, die älteste und größte Simultankirche Deutschlands, und Wassertürme, zu denen früher mechanische Schöpfwerke, die „Wasserkunst“, das Wasser aus der Spree zur Stadt hinaufbrachten .

Die Sorben mit ihren besonderen Bräuchen machen fünf bis zehn Prozent der Einwohner aus. Im Senfladen mit Museum konnte man gucken, staunen, viele Sorten probieren und kaufen.

In Görlitz, an der uralten Straße „Via Regia“ gelegen, haben die Kaufleute es von jeher verstanden, mit geschickten Verhandlungen und Glück alle kriegerischen Handlungen an der Stadt zu vermeiden. Nur Brände brachten manchen Schaden. So ist es gelungen, prächtige Paläste und Bürgerhäuser seit Jahrhunderten unversehrt zu erhalten, ein großartiger Schatz! Kenntnisreich konnte der Stadtführer Frank Walter vom Innenleben der Gebäude berichten, außerdem humoristisch-sarkastisch von der Gewohnheit der Bürger, Neuerungen erst mit „100 Jahren“ Verzögerung anzugehen.

Vorzüglich war die Besichtigung der Peterskirche organisiert, ein extra Orgelkonzert, der Gang durch ein renoviertes, ebenfalls denkmalgeschütztes Haus direkt an der Neiße, der Grenze seit 1945. Hier bekam man einen Eindruck vom großen Hochwasser 2010. Dieses Hochwasser war auch das wichtige Thema beim Besuch der seit 1234 bestehenden Zisterzienserinnen-Abtei Marienthal: In der Kirche hatte es 2,30 Meter hoch gestanden. Inzwischen ist die gesamte Anlage wunderschön wiederhergestellt.

Von der deutsch-polnischen Grenze sind es 160 km Fahrt bis Breslau/Wroclaw. Von weitem schon erblickt man den 222 Meter hohen Sky-Tower, ehe man zur 1000-jährigen Altstadt kommt. Sie ist angelegt auf zwölf Oderinseln, hat über 112 Brücken und Stege.

Die Stadt war durch den Krieg zu 70 Prozent zerstört. Viele historische Gebäude sind mit großem Aufwand restauriert und lassen Jahrhunderte europäischer Geschichte erleben.

Der Rathausplatz, der berühmte Große Ring, ist bewundernswert. Allein 138 größere Kirchen gibt es: zum Beispiel Dom, Martinikirche, Elisabeth-Kirche, Maria-Magdalena-Kirche. Nicht alles ist wiederhergestellt.

Moderne Hingucker in der Stadt sind die mehr als 300 Bronzezwerge, winzig und witzig. Vor ihnen gehen die Touristen in die Knie, zum Fotografieren.

Zuletzt bekam man durch eine Stadtrundfahrt einen Eindruck von Leipzig, der größten Stadt Sachsens, Handelsstadt, Messestadt. Industrie und Geschichte, Bundesgerichtshof, Gewandhaus, Thomas- und Nikolai-Kirche – das sind nur einige der wichtigen Punkte.

Auf der ganzen Reise war die Ziegelstein-Baukunst beeindruckend, die unsere Vorfahren so vollendet beherrschten: am Anfang die Göltzschtal-Brücke, mit 78 Metern Höhe die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, dann die Stadttürme, die Kirchen, zum Beispiel in Breslau, bis zu den Kellergewölben in Görlitz, im Spiz in Breslau, zum Schluss in „Auerbachs Keller“ in Leipzig. msc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019