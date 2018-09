Eine ganz besondere Bildsprache

BAD MERGENTHEIM.Ab dem 22. September ist im Bad Mergentheimer Kulturforum eine neue Ausstellung zu sehen: „Randerscheinungen“. Der Bad Mergentheimer Künstler und Kulturschaffende H. Bernd Schepermann stellt Werke aus, die „in seinem Lebensrand“ entstanden sind. Zudem sind viele Exponate vom Bildrand her – also von außen in die Bildfläche hinein – gestaltet. Rand wird hier zum Bedeutungsträger.

Im Alter auch reifen

Mit fortschreitendem Alter können Menschen – sofern sie es zulassen – reifer werden. Bei H. Bernd Schepermann wird sein Leben im Lebensrand durch Malerei gesteigert. Wahrnehmungen, Empfindungen, Erfahrungen führen zu einer inneren Unruhe. Der Drang, etwas vollenden zu wollen, wird stärker.

Und er führt zum Gestalten von Bildern und Objekten, jeweils als Ausdruck einer tiefen Berührung. Es bilden sich bildhafte Erzählungen. Sie geben Kunde vom freudigen Fließenlassen im Dunkel, aus dem Dunkel in das Helle und aus dem Hellen. Sie erzählen von dem, was immer ist und bleibt, von einer bedingungslosen Liebe, von einer Trotzdemliebe.

Der Maler H. Bernd Schepermann wird zum Erzähler in seiner besonderen Bildsprache. Diese können Besucher täglich (außer dienstags) von 10.30 Uhr bis 17 Uhr im Kulturforum auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz erleben. Der Eintritt ist frei. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018