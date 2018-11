Eine illustre Reihe von Verlegern ist mit von der Partie

Bad Mergentheim.„Was für eine Premiere!“, schwärmte der Verleger Heinrich von Berenberg. „Die Bad Mergentheimer Winterlese kann es mit den etablieren Büchermärkten in Großstädten ohne weiteres aufnehmen“.

Zum zweiten Mal verwandeln am Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt unabhängige Verlage das Deutschordensmuseum in eine Buchmesse.

Vielfältig und bunt

Vielfältig und bunt wird es auch dieses Jahr wieder werden – ob Belletristik oder Sachbuch, Kunst- oder Kinderbücher, bibliophile Bände oder Schmöker, für jede und jeden ist etwas dabei.

Einige der schon im letzten Jahr im Schloss ausstellenden Verlage präsentieren ihre neuen Programme, und eine ganze Reihe von Independents und Kleinverlagen wird diesmal zum ersten Mal nach Bad Mergentheim reisen.

Mit dabei sind unter anderem der Wagenbach Verlag aus Berlin, Dörlemann aus Zürich, Schöffling & Co. aus Frankfurt, Lilienfeld aus Düsseldorf, Steidl aus Göttingen oder Jung und Jung aus Salzburg.

Verschiedene Angebote

Parallel zum Büchermarkt wird es im Lauf des Tages verschiedene Veranstaltungen und Lesungen in den Räumlichkeiten des Deutschordensmuseums geben (unter anderem mit der Verleger-Legende Michael Krüger und der Autorin Nina Jäckle); für Kaffee, Kuchen und Prosecco sorgt der Freundeskreis „Literatur im Schloss“.

Genauere Informationen über die beteiligten Verlage und die Lesungen lassen sich auf der Homepage der Stadt Bad Mergentheim bzw. des Deutschordensmuseums einsehen.

Die „Winterlese“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von „Literatur im Schloss“ und der Stadt Bad Mergentheim, Hauptförderer ist Lotto Baden-Württemberg. Bereits am Abend zuvor – am Samstag, 24. November, um 19 Uhr – wird eine illustre Reihe von Verlegern und Lektoren bei einer „Literatur Soirée“ in der Buchhandlung Moritz und Lux ihren Verlag und ihre Lieblingsbücher vorstellen.

Zum ersten Mal

Moderiert wird dieses „Speed-Dating“ von Beatrice Faßbender. Die Sprecherin Ulrike Götz liest ausgewählte Passagen aus den Werken. Viele der an diesem Abend präsentierten Verlage sind in diesem Jahr zum ersten Mal in Bad Mergentheim dabei. Karten für diese Soirée gibt es bei der Buchhandlung Moritz und Lux im Vorverkauf.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018