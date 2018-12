„Eine Kurskorrektur wird verweigert“

Bad Mergentheim.Als eines der wichtigsten Themen benannte Thomas Tuschhoff in seiner Haushaltsrede für die Grünen-Fraktion die Wohnungsnot. Dringend müsse neuer, bezahlbarer (Miet-)Wohnraum geschaffen werden – und zwar vor allem in der Kernstadt. Tuschhoff forderte die rasche Erschließung des Rudolph-Areals (ehemaliges Sägewerk an der Bahnlinie), das die Stadt glücklicherweise kaufen konnte, und ebenso die Bebauung einer Freifläche am Eissee bei der Hauptfeuerwache.

„Das Wachstum der Stadt hat auch zur Folge, dass wir weitere Infrastruktur schaffen müssen. In den nächsten Jahren stehen Investitionen in Höhe von über elf Millionen Euro für den Bau von drei Kindergärten und 19 Millionen Euro für eine neue Grundschule an. […] Andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel der Unterhalt unserer vorhandenen Gebäude, bleiben dafür auf der Strecke.

Weil uns das Geld fehlt, repariert die Stadt schon seit Jahren immer nur das Allernötigste. Auf diese Weise können wir den Wert unserer Immobilien nicht erhalten.“ Von allen Fraktionen sei daher das Rückgrat gefordert, den kostenintensiven Immobilienbestand zu reduzieren.

Statt für ein Parkplatzkonzept wie die CDU, spreche man sich, so Tuschhoff im Namen der Grünen-Fraktion, für ein Mobilitätskonzept aus, denn „wir Grüne halten Investitionen in die Verkehrswende für nötig“.

Zur finanziellen Lage meinte Tuschhoff, dass nur 2,6 Prozent der Gemeinden im Ländle noch höher verschuldet seien als Bad Mergentheim. „Mit der geplanten Neuverschuldung in Höhe von 7,7 Millionen Euro (4,2 Millionen plus 3,5 Millionen aus einer ungenutzten Kreditermächtigung aus 2018) erreichen wir aber ein Niveau, das wir noch nie hatten“, so Tuschhoff: „Der Schuldendienst wird uns auch die letzten Möglichkeiten für Investitionen rauben.“

Die Kämmerei weise bereits darauf hin, „dass wir in der Überschuldung enden, wenn wir diesen Kurs fortsetzen“.

Er kritisierte, dass im Haushaltsplan 2019 „etliche Wahlgeschenke enthalten sind“. Ein dritter Brückenheiliger in Markelsheim zählt ebenso dazu wie eine weitere Bewerbung um die Landesgartenschau, ein Stadtstrand an der Tauber oder das Versprechen einer Schwimmbadsanierung in Althausen. „Unnötig sind die von der CDU beantragten 10 000 Euro für die Änderung der Farbe der Sterne im Stadtwappen.“

Weiter erklärte Tuschhoff: „Eine nicht-öffentliche Haushaltsberatung wie in diesem Jahr habe ich in meiner langen Amtszeit noch nicht erlebt. 140 Anträge der CDU-Fraktion, die oft gar nichts mit dem Planentwurf zu tun hatten, drücken ein tiefes Misstrauen gegenüber unserer Stadtverwaltung aus. Ich hatte bisweilen das Gefühl, in einem Gerichts- statt in einem Rathaussaal zu sitzen. […] Die vielen erteilten Arbeitsaufträge für die Stadtverwaltung werden zudem dazu führen, dass wichtige Arbeiten liegenbleiben müssen. Kontrolle ist notwendig. Wenn sie aber übertrieben wird, kann sie die Stadtverwaltung demotivieren und handlungsunfähig machen.“

Tuschhoffs Fazit: „Was wir brauchen, ist eine weitreichende Reform. Die wollten wir vor allem mit einer Haushaltssanierungskommission erreichen.

Bis auf wenige Ausnahmen wurden unsere Anträge jedoch abgelehnt. Der Gemeinderat weigert sich, eine Kurskorrektur auch nur einzuleiten. Wir vermissen schmerzlich den Willen zur Aufgabenkritik, zu Einsparungen und zur Einnahmeverbesserung. Ausreichend Miet- und Sozialwohnungen? Sind nicht geplant. Verkehrswende? In Mergentheim ein Fremdwort. Die autoorientierte Politik wird unbeirrt fortgesetzt. Zusätzliche Einnahmen? Werden nicht genutzt. Eine kommunale Klimaschutzpolitik? Fehlanzeige.“ sabix

