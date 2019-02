Bad Mergentheim.Der Chor „Young Voices“ aus der Eisenbahnestadt Lauda ist am Sonntag, 3. Februar, 15.30 Uhr, im Kurhaus-Großer Kursaal unter dem Motto „Sound of Seasons“ zu Gast.

Frostige Schlittenfahrt

Nach dem „Summer of Sixty-Nine“ fallen die Blätter bei „Autumn Leaves“, bevor es bei einer Schlittenfahrt im kanadischen Winter frostig wird. Trotz der kalten Jahreszeit befindet sich der Chor in der heißen Probenphase zur Vorbereitung der Konzerte unter dem Titel „Sound of Seasons“.

Der gemischte Chor nimmt die Besucher diesmal mit auf eine musikalische Reise durch die vier Jahreszeiten. „Winter, Summer, Spring or Fall“ werden mal rockig, mal groovig und auch mal beschaulich umgesetzt.

Moderne Arrangements

Mit seinen modernen Arrangements und der Liedervielfalt von Pop bis Schlager sorgen die „Young Voices“ erneut für einen kurzweiligen und unvergesslichen Nachmittag im Kurhaus-Großer Kursaal Bad Mergentheim.

Der Chor „Young Voices“ wurde 1996 in Lauda gegründet und steht seit 2011 unter der Leitung von Edith Lang-Kraft.

Spaß am Singen

Die Sänger aus verschiedensten Gemeinden des Kreises, von Assamstadt über Boxberg, Lauda bis Werbach, haben Spaß am gemeinsamen Singen über Altersgrenzen hinweg.

Das Repertoire erstreckt sich über verschiedenste Stilrichtungen, egal ob geistliche oder weltliche Stücke, von Pop über Schlager und Gospel, wobei das Hauptaugenmerk auf junger, mehrstimmiger Chormusik liegt.

