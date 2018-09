Eine tief verwurzelte Kameradschaft

Bad Mergentheim.Ehemalige Angehörige der Panzerpionierkompanie 360 trafen sich am vergangenen Wochenende wieder in Bad Mergentheim. Treffpunkt war die damalige Deutschorden-Kaserne, in der die Kompanie von 1963 bis 1992 stationiert war und im Rahmen der Bundeswehr-Truppenreduzierung 1992 aufgelöst wurde.

Das Treffen stand im Zeichen echter Pioniertradition, denn seit vielen Jahren treffen sich die „Ehemaligen“ bundesweit immer wieder zu Anlässen an unterschiedlichen Orten. Diese Treffen werden seit Jahren durch Ulrich Ehrmann organisiert. Die Firma Würth, vertreten durch Armin Rother, begrüßte die ehemaligen Pioniere in ihrer einstigen Kaserne. Er referierte über die Bedeutung und Entwicklung der Firma am Standort Bad Mergentheim und gab Einblick in die Logistik und die Organisation des weltweit präsenten Industrieunternehmens.

Im Anschluss versammelte man sich vor dem Gebäude, in dem die Panzerpionierkompanie 360 beheimatet war. Vor dem Gebäude liegt der „Anker“, das ehemalige Wahrzeichen der Kompanie. Der ehemalige Kompaniechef, Oberst a.D. Otto Radlmeier hielt eine kurze Rede vor den Gästen über das immer wieder aktuelle Thema „Tradition, in und rund um die Bundeswehr“ und der Traditionspflege. Er hob hierbei die tief verwurzelte Kameradschaft der ehemaligen Panzerpioniere hervor.

Anschließend besuchte man die neu gestaltete Traditionsecke und nahm an der Führung „Einblick in die Geschichte der Panzerentwicklung“ mit Walter Hussy teil.

Am Abend trafen sich die Teilnehmer des Treffens in Markelsheim zu einem großen Kameradschaftsabend, an dem der Film über die Geschichte der Panzerpionierkompanie 360, gestaltet von Detlef Mauder und Helmut Kindgen, vorgeführt wurde. Das nächste Treffen soll in zwei Jahren in Külsheim beim dort beheimateten „Traditionsverband der ehemaligen Angehörigen des Standortes Külsheim“ stattfinden.

Am Schlusstag trafen sich die Pioniere zu einem Frühschoppen in Markelsheim, ehe man sich wieder auf den teilweise weiten Heimweg begab. ehr

