Eine tragende Säule des Kulturlebens

Anzeige

1958 war ein Krisenjahr, denn der damalige Kurdirektor wollte die Kurverwaltung stärken und die Veranstaltungen in deren Räumen selbst übernehmen. Der Kulturverein wurde zunehmend aktionsunfähig. 1967 wurde Harry Elsner zum Vorsitzenden gewählt, der neue Kurdirektor Helmut Dingler ergänzte den Vorstand, und eine neue Satzung wurde beschlossen. Fortan wurden auch neue Wege beschritten: Es gab weiterhin Konzerte und Theater sowie Diskussionsabende, aber der Verein machte auch die Beschilderung von historisch bedeutenden Gebäuden in der Stadt zu seiner Aufgabe. Die 70er Jahre waren von zahlreichen Ausstellungen geprägt. 1977 wurde Dr. Wolfgang Sálat neuer Vorsitzender.

Aktion ausgeweitet

Die Beschilderungsaktion wurde auf die Stadtteile ausgeweitet, es gab Theaterfahrten und Wanderungen, und 1978 wurde erstmals die Matthäus-Passion in der Marienkirche aufgeführt. Es ging kontinuierlich aufwärts, die Mitgliederzahl stieg auf 355. 1983 zählte man 387 Mitglieder. Konzerte, Vorträge und Lesungen sowie Theaterfahrten und themenbezogene Ausflüge standen weiter auf der Agenda. Seit 1988 unterstützt der Kulturverein das Kammerorchester. Die 90er Jahre stellten die Verantwortlichen wieder vor die Frage, was denn die Aufgabe des Vereins in einer Stadt wie Bad Mergentheim sei. Mit dem damaligen OB Hülsmann gab es darüber einen Konflikt - wie viel Geld ist Kultur wert, was kann, soll oder muss die Stadt beisteuern? Ein Konflikt, der deutschlandweit ausgetragen wurde und wird.

Islam und Christentum

Nach Dr. Wolfgang Sálat stand der Rechtsanwalt Florian Reis an der Spitze, und der Kulturvereins entwickelte erneut sehr starke Aktivitäten. In Vorträgen wurden Trennendes und Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum erläutert. Außerdem gab es Theaterfahrten, Ausstellungen und Konzertet. 2004 war schließlich in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung erstmals das „Begegnungsfest der Kulturen“, das heuer zum zehnten Mal stattfindet. Auf Reis folgte 2010 Bernd Schepermann, der zusammen mit dem Kinderkulturkreis. das „Triartlon rund ums Münster“ für Kinder organisierte und dem Kulturverein damit eine neue Zielgruppe bescherte. Kinder und Jugendliche regte er zum Malen an, ja sogar ein „Bilderaustausch“ mit Schulen im Ausland kam zustande. Das 2015 etablierte „Junge Quadrat“ – Kunst für Kinder und Jugendliche aus allen in der Stadt vertretenen Nationen – war eine weitere Gründung des Kulturvereins, der zuversichtlich und engagiert ins Jubiläumsjahr geht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018