Eine verbesserte Ausstattung des PC-Raumes erreicht

Markelsheim.Seit seiner Gründung im Herbst 2010 kann der Förderverein der Grundschule am Engelsberg inzwischen auf acht äußerst erfolgreiche Jahre der Vereinsarbeit zurückblicken.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte die Vorsitzende Christine Kuhnhäuser eine durchweg positive Bilanz ziehen. Zahlreiche Projekte konnten dank der tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins von der Grundschule realisiert werden.

In ihrem Jahresrückblick ließ die Schriftführerin Tanja Braun die Höhepunkte der Zusammenarbeit des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren.

So hat sich der Förderverein im vergangenen Jahr unter anderem das Projekt „Verbesserung der Ausstattung des PC-Raumes für die Grundschule“ auf die Fahne geschrieben. Kurzerhand spendete der Förderverein rund 1600 Euro, um dieses Projekt zu verwirklichen und den vorhandenen Bestand um fünf Tablets zu erweitern.

Der erforderliche Betrag kam unter anderem durch die Einstellung des Projektes in die Aktion der Volksbank Main-Tauber „Wir-für-Hier“, durch eine Spendenbriefaktion sowie durch sonstige Privatspenden zusammen.

Zu den weiteren Aktionen des Fördervereins zählten beispielsweise auch der kurzfristig durch die Vereinsmitglieder organisierte Eisverkauf während des Weinfestes. Die hieraus erzielten Einnahmen von knapp 400 Euro flossen direkt in die Anschaffung diverser Spielgeräte, um den Bewegungsdrang der Kinder zu unterstützen und die Pausen auf dem Schulhof noch attraktiver zu gestalten. Des Weiteren konnten Trockenwagen zum Trocknen der gemalten Bilder für die Grundschulkinder angeschafft werden.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Ausflüge und Veranstaltungen wie der Opernworkshop „Die Zauberflöte“, das „Theatrino“ in der Schule sowie eine Informationsveranstaltung anlässlich des „Tag des Merkens“ finanziell durch den Förderverein unterstützt beziehungsweise komplett durch diesen getragen. Zudem wurden die Erstklässler auch in diesem Jahr am ersten Schultag vonseiten des Fördervereins mit einem Schul-T-Shirt als Begrüßungsgeschenk willkommen geheißen.

Die Kassenprüfer Andreas Kreuser und Karl-Heinz Ikas bescheinigten Svenja Model in ihrer Funktion als Kassier im Anschluss an den Jahresrückblick eine einwandfreie Buchführung. Auf Antrag von Monika Halbmann erfolgte anschließend die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes. Danach leitete sie zu den Verabschiedungen und Neuwahlen über.

Melanie Frank und Jürgen Bauer schieden als Beisitzer des Vorstands aus. Als Anerkennung für ihre geleisteten Dienste und ihr ehrenamtliches Engagement überreichten die Vorsitzenden Christine Kuhnhäuser und Bettina Schmidt den beiden scheidenden Vorstandsmitgliedern jeweils ein Fotogeschenk von Kindern der Grundschule Markelsheim.

Zur Wiederwahl standen die Beisitzer Stefanie Glöckner und Ingo Mach sowie Schriftführerin Tanja Braun. Zur Neuwahl als Beisitzer standen Christian Lehr und Thomas Bach. Alle wurden einstimmig gewählt.

Christine Kuhnhäuser als Vorsitzende, Bettina Schmidt als stellvertretende Vorsitzende, Svenja Model als Kassier sowie Anja Bach und Diana Horwath als Beisitzerinnen wurden bereits 2017 für zwei Jahre gewählt und verbleiben jeweils in ihrer bisherigen Funktion. rome

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018