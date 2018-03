Eine verhängnisvolle Begegnung

Anzeige

Kurz darauf geschieht das Unfassbare. Lucheni tritt auf die nichts ahnende Kaiserin zu, zückt eine Dreikantfeile und stößt sie der 60-jährigen Monarchin in den Leib. Ihre Hofdame, vor Schreck wie gelähmt, kann nicht mehr eingreifen. Der Stich ist tödlich, dringt achteinhalb Zentimeter in den Brustkorb der ganz in Schwarz gekleideten Kaisergattin ein. Jede Hilfe kommt zu spät, eine Stunde später erliegt sie ihren Verletzungen und wird bis zur Überführung nach Wien im Hotel „Beau Rivage“ aufgebahrt. Der Täter indes wird gefasst, vor Gericht gestellt und – anders als von ihm erhofft – zu lebenslanger Haft verurteilt. Vom Gedanken beseelt, als Märtyrer in die Annalen des Anarchismus einzugehen, wandert Lucheni stattdessen hinter Gitter, wo er zwölf Jahre später Selbstmord begeht. Bleibt die Frage, ob es tatsächlich Zufall war, dass sich die Wege des Täters und der Kaiserin gekreuzt haben. Ein Stoff so recht nach dem Geschmack der Krimi-Fans, wie geschaffen, um einen historischen Roman zu kreieren, den Uwe Klausner im Rahmen einer Lesung am 16. März (Beginn: 19.30 Uhr, Vorverkauf bei der Buchhandlung Moritz und Lux) im Roten Saal des Deutschordensschlosses vorstellen wird. Mit von der Partie: Wolfgang Schröter und Uli Kammerer vom Jazz-Duo „Orgel & Sax“, die der Veranstaltung den passenden Rahmen verleihen werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018