Einen Generationswechsel an der Spitze vollzogen

Unter der Leitung von Gerhard Wedel ist der Verein zu dem geworden, was er heute ist: ein Aushängeschild für tolle Jugendarbeit“, betonte Kreuser. Er sprach Wedel einen großen Dank für sein Engagement aus. Alois Schmitt, Vorsitzender des Hauptvereinsm zeigte sich zu Beginn seiner Rede sehr erfreut, dass der Übergang bei der Tennisabteilung so toll und reibungslos klappe. „Es ist einzigartig, was Gerhard Wedel seit seinem Vereinseintritt 1983 für den Tennisverein und den TSV geleistet hat“, hob Schmitt hervor. Es sei eine tolle, gemeinsame Zeit im Ausschuss gewesen. Zweiter stellvertretender Abteilungsleiter und Leiter des Bauausschusses wurde Ralf Schieser. Chiara Zemke ist stellvertretende Leiterin des Sportausschusses. Melanie Herrmann unterstützt den Bereich Außenanlagen und Roland Mehlmann den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zukünftig im Abteilungsausschuss. Als neuer Platzwart wurde Florian Schrader gewählt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Andreas Kreuser (Kassenwart), Gudrun Ikas (stellvertretende Schriftführerin/Öffentlichkeitsarbeit), Ingo Schulz (Leiter Sportausschuss) sowie Lena Kimmelmann (stellvertretende Leiterin Jugendsportausschuss). Gerhard Wedels wird dem Verein auch künftig als Beisitzer mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Alle Positionen wurden einstimmig gewählt.

Gerhard Wedel sprach zu Beginn seiner letzten Jahreshauptversammlung als Vorsitzender seinen Dank an alle aus. Kassenwart Andreas Kreuser berichtete von einem ausgeglichenen Haushalt 2017. Über das Jahr hinweg habe man wieder eine kleine Rücklage erwirtschaften können, die für notwendige Investitionen zur Verfügung stehe.

Sportwart Ingo Schulz, der Anfang letzten Jahres krank war, drückte seinen Stolz darüber aus, wie gut sein Ausfall insbesondere von den zwei jungen Tennisspielerinnen Chiara Zemke und Viktoria Rudolf aufgefangen wurde, die sich als Jugendsprecherin und stellvertretende Jugendwartin bereits seit einiger Zeit sehr stark im Verein engagierten. Mit der Staffelübergabe an der Abteilungsspitze sei es Zeit, auf die letzten Jahre zurückzublicken. Lange Jahre habe man das Tennisspiel in Markelsheim gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt. „Das tolle ist, wir haben immer noch Ziele und lassen nicht nach“, wagte Schulz gleich einen Blick in die Zukunft. Man wolle Freizeitgestaltung auf hohem Niveau sowie Ehrenamt mit Erfolgsaussichten bieten, das allen Spaß mache. Als man im Jahr 2000 kämpfte mit massivem Mitgliederrückgang kämpfte, habe Abteilungsleiter Wedel die Jugendarbeit weiterentwickelt. Schon bald waren erste Erfolge zu erkennen. Die Mitgliederzahlen gingen von Jahr zu Jahr nach oben. Unter dem Motto „Jugend für die Jugend“ wurden die Kinder und Jugendlichen immer stärker in das Vereinsleben integriert. Man habe auf Veränderungen reagiert und sei auf den Kleinfeld- und Midcourt-Zug aufgesprungen. Neue Ansätze im Kinder- und Jugendtraining würden in das Training aufgenommen, um so eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu erreichen. Anerkennung dafür habe man durch die sechs malige Auszeichnung für „Gute Jugendarbeit“ durch den WTB erhalten. Das Jugendkonzept wurde beim Lotto-Jugendförderpreis und beim MUM-Förderpreis mit vorderen Plätzen belohnt. 2014 habe man dann das neue Jugendkonzept „Zielorientierte Jugendarbeit“ entwickelt und umgesetzt. Mit den Kindern kamen auch nach und nach deren Eltern zum aktiven Tennisspielen in den Verein, so dass sich in den vergangenen zwei bis drei Jahren auch ein Hobbyteam zusammengefunden hat.

Von der Jugend und vom dem Mittelblock werde der Verein mittlerweile zu großen Teilen getragen. Sportlich habe man sich letztes Jahr wieder über zwei Meister- und fünf Vizemeistertitel gefreut. Diese wurden zum ersten Mal durch die neu gegründete Spielgemeinschaft mit den Tennisabteilungen aus Igersheim und Weikersheim errungen. Dieses Jahr werde man zum zehnten Mal die Schulmeisterschaften in Igersheim ausrichten. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer sprach Grußworte und nahm die Entlastung vor.

Die Markelsheimer Tennisabteilung zeichne sich vor allem durch ihre gute Jugendarbeit aus, für die sie in der gesamten Umgebung bekannt sei.

Die positive Entwicklung im Erwachsenenbereich mit der Hobbymannschaft sei sehr erfreulich. Sie dankte Sportwart Ingo Schulz für sein tolles Engagement als Igersheimer in Markelsheim. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde zum Abschluss der Jahreshauptversammlung Peter Wedel geehrt.

