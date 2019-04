Seit bereits 40 Jahren gibt es die „Tauberperle“, den Fanclub des VfB Stuttgart. Er ist damit einer der ältesten VfB-Fanclubs in Deutschland.

Markelsheim. Die Vereinsgaststätte „Landgasthof Taubertal“ war voll besetzt, als der VfB-Fanclub Tauberperle den festlichen Abend aus Anlass des 40-Jahr-Vereinsjubiläums beging. Vorsitzender Dieter Wettinger freute sich nicht nur, dass Ortsvorsteherin Claudia Kemmer gekommen war, sondern auch die Vertreter der Taubertalsupporters, eine Abordnung des ortsansässigen FC Bayernfanclubs Hohenlohe und die drei Gründungsmitglieder Wolfgang Schieser, Wolfgang Leiser und Alois Schmitt.

Einziger Wermutstropfen war die nicht gerade berauschende sportliche Situation des VfB Stuttgart, was aber kein Hindernis war, den Abend fröhlich zu begehen, denn schließlich trägt die „Tauberperle“ unter den 400 VfB-Fanclubs der gesamten Republik die stolze Nummer 12.

Er ist somit einer der ersten Vereine in Deutschland, der die Fankultur für den VfB Stuttgart organisiert betrieben hat. Dass kein Spieler oder anderer Offizieller des VfB zum Jubiläum gekommen war, lag daran, dass man auf die angespannte Lage Rücksicht nahm. In der Landeshauptstadt war das runde Fanclub-Jubiläum dennoch nicht vergessen worden, denn schon vor einiger Zeit durften Vorsitzender Dieter Wettinger und Schriftführer Karlheinz Gerlinger dort vom Präsidenten Wolfgang Dietrich persönlich die Urkunde und einen Geschenkgutschein in Empfang nehmen. In ihren Grußworten erwähnte Claudia Kemmer vor allem die vielfachen Aktivitäten der VfB-Fanclubs, der sich stets überaus aktiv in das soziale, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Weinbaugemende einbringt. Der Verein sei deshalb aus dem Vereinsleben des Ortes nicht mehr wegzudenken. Sie bewundere die VfB-Fans aus Markelsheim für ihre Treue zu ihrem VfB Stuttgart, denn sie stünden auch in schweren Zeiten zu ihm. Auf der Seite der Sieger zu stehen sei leicht, aber gerade in der Niederlage zeige sich der Charakter des Fans.

Der Vorsitzende des FC Bayernfanclubs, Heiko Hillebrand, würdigte die sehr guten Beziehungen zwischen den beiden Markelsheimer Fanclubs, die sich auch bei mehreren gemeinsamen Fahrten zu Bundesligaspielen gezeigt habe. Dies sei in der deutschen Fanszene nicht unbedingt üblich. Zunächst ging Vorsitzender Dieter Wettinger kurz auf das alljährliche Fanclubgeschehen ein. Er sprach von Stadionbesuchen, internen Feiern, der Teilnahme an Freizeitturnieren, am Weinfest mit Buttenlauf und Umzug und von der Teihabe am Ortsgeschehen.

Höhepunkte seien die Fahrten zum Deutschen Pokalfinale nach Berlin gewesen. Auch wenn man sich derzeit eine bessere sportliche Bilanz wünsche, halte man weiter fest zum VfB Stuttgart. Mitglied des Fanclubs sei man schließlich aus Überzeugung. Nicht ohne Stolz erwähnte der Vorsitzende, dass der Fanclub zurzeit mit den höchsten Mitgliederstand der Vereinsgeschichte vorweisen könne. Wolfgang Schieser moderierte gekonnt locker, humorvoll und mit Anekdoten versehen die von Thomas Gundling interessant und informativ gestaltete Powerpoint-Präsentation „40 Jahre VfB Fanclub Tauberperle“. So mancher erinnerte sich beim Betrachten der Bilder nicht nur an seine Jugendzeit, sondern auch an tolle Erlebnisse und etwas wehmütig an die großen Erfolge des VfB Stuttgart. Während anschließend Andreas Hintze seine Fanclubfreunde mit der Gitarre und Gesang unterhielt, rauchten deren Köpfe. Denn der Vorstand hatte sich ein anspruchsvolles Quiz ausgedacht mit Fragen rund um den VfB Stuttgart, die es in sich hatten. Und selbst VfB-Fans, die ihren Lieblingsverein seit 40 Jahren begleiten, staunten nicht schlecht, was hinter dem Kürzel „VfB“ so alles verborgen ist. Nach der Auszählung freute sich Rainer Hut über Platz eins, gefolgt von Markus Rupp, Marion Wolpert, Thorsten Schieser und Michael Krapp, die als Preise attraktive VfB-Fanartikel entgegennehmen durften. Der Festabend klang aus in der Hoffnung, dass der VfB Stuttgart auch im nächsten Jahr in der höchsten Deutschen Liga spielt. habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019