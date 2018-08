Eines der ältesten Häuser

Der Ratskeller ist eines der ältesten Fachwerkhäuser Bad Mergentheims. 1638 erwarb ihn die Stadt, um dort Wein einzulagern und Weinhandel zu betreiben.

Bad Mergentheim. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus, an der Ecke zur Ochsengasse, steht der „Ratskeller“, ein denkmalgeschütztes Gebäude mit Zierfachwerk, segmentbogiger Portal- und Fensterrahmung und rundem Kellerbogen. Er wurde zu Beginn des 16. Jahr-hunderts von einem wahrscheinlich bürgerlichen Bauherrn errichtet und zählt zu den ältesten Fachwerkbauten Mergentheims.

1638 erwarb die Stadt den „Ratskeller“. Im Jahr zuvor hatte Hoch- und Deutschmeister Stadion dem Bürgermeister und Rat „wegen bewiesener Treue und Anhänglichkeit an den Deutschorden das Privilegium des freien Weinhandels“ erteilt, so die Chronik von Breitenbach. Zur Erfassung der Mengen war nahe der Ratswaage die Norm der gebräuchlichen Raummaße angebracht. Den Ratskeller nutzte die Stadt nun, um Wein einzulagern und zum Weinhandel.

Der Weinbau stellte bis weit ins 19. Jahrhundert eine wichtige Einnahmequelle dar. Ein Beschluss der Regierung von 1697 besagte, dass der Weinbau gegenüber dem Ende des 16. Jahrhunderts aufgekommenen Bierbrauen stärker zu fördern ist. Von Ackerbau, Viehzucht und Manufaktur konnten die Einwohner nicht leben. Weinbau und Weinhandel sorgten auch für das Auskommen der Wagner, Schmiede, Sattler und der Schröder, die neben dem Eichen der Kübel und Fässer das Verladen des Weins beaufsichtigten.

Längst bewaldet

Ketterberg und Arkauberg, inzwischen längst bewaldet, sind auf der topographischen Karte von 1877 als Weinberge kartiert. Die Beschreibung des Oberamts von 1880 be-richtet über den Weinbau an der Tauber und in den Seitentälern. Ein Rebstock erzielte nach zehn bis fünfzehn Jahren Erziehung seinen vollen Ertrag und hatte eine Lebensdauer von mehr als hundert Jahren. Verkauft wurden die Weine vor allem „südwärts nach Württemberg und dem angrenzenden Bayern. Fabrikanten moussierender Frankenweine in Würzburg“ waren ebenfalls Abnehmer.

In Mergentheim wurden 3000 Rebstöcke, vorwiegend Silvaner und Gutedel, je Morgen gepflanzt, das entspricht ungefähr der heute üblichen Stockdichte. Die besten Lagen waren der Schorren und der Ketterberg, der Morgen Weinbergfläche kostete 1400 Gulden. Sie lieferten „ein vortreffliches Erzeugnis, das weithin ausgeführt“ wurde. In guten Jahren brachte ein Morgen einen Ertrag von fünf Eimern, das waren immerhin knapp 1500 Liter. Der Preis eines Eimers betrug 30 bis 100 Gulden. Fünf Weinhändler waren in der Stadt ansässig, darunter als größter die Weinhandlung Friedrich Ziegler mit einem Kellermeister und vier Küfern. kw

