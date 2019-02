Einfach kommen und mitmachen

BAD MERGENTHEIM.Am morgigen Samstag, 23. Februar, startet die Stadt Bad Mergentheim wieder ihr Großreinemachen namens „Kehrtwende“. Vereine, Schulen und Bürger packen kräftig mit an, um die Innenstadt und Stadtteile zu säubern und auf die Straße geworfenen Müll einzusammeln. Treffpunkt für alle Helfer ist am Samstag um 9.30 Uhr vor dem Neuen Rathaus am Bahnhofplatz 1. Anmeldung ist nicht erforderlich. Bevor alle Teilnehmer in die jeweiligen Bezirke ausschwärmen, findet die Einteilung auf die Einsatzgebiete und die Ausgabe der Werkzeuge statt. Müllsäcke, Schutzhandschuhe und Auflesezangen werden gestellt. stv

