Einfach Lust am Ausprobieren

Bad Mergentheim.Improvisationstheater bietet einen faszinierenden Spielraum für alle, die Lust am Ausprobieren haben. Ausgehend von einfachen Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen, kombiniert mit Stimme und gestischem Ausdruck, werden in diesem dreitägigen Workshop an der Volkshochschule Bad Mergentheim Szenen gespielt, die das Leben schreibt. Keine Vorkenntnisse erforderlich, Neugier, Experimentierfreude und die bislang (un-) heimliche Lust, mal ganz anders zu sein, sind gute Voraussetzungen! Die Kursleiterin ist Diplompsychologin und Theaterpädagogin. Der Kursstart wurde auf den 26. April verschoben und findet am Freitag von 19 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr im Eduard-Mörike-Haus statt. Informationen unter Telefon 07931/574300 (VHS).

